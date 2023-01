Deutscher Gegner bei WM : Darum ist Frankreich der Goldstandard im Handball

Aktualisiert am

Nikola Karabatić stand vor dem Bus, der die Franzosen nach Krakau bringen sollte, und hatte die Arme voller Taschen. In aller Ruhe verstaute er das Gepäck und fand Zeit für einen Plausch. Ob es unangenehm sei, das Hotel in Kattowitz verlassen zu müssen? Der Reisestress? Karabatić zuckte die Schultern: „Ist so.“ Kattowitz, Krakau, dann Stockholm. Für einen Handballspieler, der alles erlebt hat, macht das wohl keinen großen Unterschied. Die Fokussierung auf den Moment lebt der 38 Jahre alte Franzose seinen Mitspielern auch in Alltagssituationen vor.

Seit mehr als 20 Jahren hält er die Knochen hin; Sonderrechte leitet er aus Erfahrung und Erfolg nicht ab – er verstaut sein und fremdes Gepäck genauso in die dafür vorgesehenen Fächer wie die Novizen im Kader. Und ein Gespräch mit deutschen Journalisten am Bus ist für ihn keine Strafe, sondern Gelegenheit, alte Bekannte zu begrüßen. In famosem Deutsch, ganz nebenbei. Von 2005 bis 2009 spielte Karabatić beim THW Kiel.

Er strahlt Professionalität aus. Die gesamte Nationalmannschaft, ja der ganze Verband verkörpern die unglaublichen Errungenschaften der vergangenen Jahrzehnte – wenn die Franzosen am Mittwoch (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Handball-WM und im ZDF) auf Deutschland treffen, ist es ihre 16. Viertelfinal-Teilnahme bei einer Weltmeisterschaft nacheinander. 2009, 2011, 2015 und 2017 krönten sie sich mit dem Titel.

Beliebt sind sie nicht, aber gut

Dass die Haltung der französischen Handballspieler manchmal von selbstbewusst zu arrogant oszilliert, kann in Anbetracht die Medaillenflut kaum überraschen. Beliebt sind Karabatić und Co. in der Handballszene nicht. Dafür sind sie viel zu gut. „Wenn du für Frankreich spielst, den amtierenden Olympiasieger, strebst du nach Gold, egal, wer auf dem Platz steht“, sagte Dika Mem der „Handballwoche“. Eine innige Feindschaft besteht mit den Dänen, die ihnen den Rang des weltbesten Teams zuletzt zweimal streitig machten. Der Deutsche Handballbund wird generös gelobt, als Gegner erster Güte aber nicht wahrgenommen.

Der französische Titelhunger wird von Generation zu Generation weitergegeben; Karabatić ist der Überbringer; Dika Mem hob gerade noch einmal hervor, wie groß sein Anteil am Olympiasieg 2021 war. Am Verbandssitz im „Haus des Handballs“ in Créteil bei Paris werden seit langem Talente geschaffen, auf die andere Nationen neidisch schauen. Schon oft hat es den Abgesang auf die alte Garde um Karabatić, dessen Bruder Luka (34), Spielmacher Kentin Mahé (31) und Torwart Vincent Gerard (36) gegeben. Doch sie blieben unverzichtbar, und dann kamen Profis wie Dika Mem, Ludovic Fabregas und Dylan Nahi nach, die alle Mitte zwanzig sind und schon bei großen Klubs spielen.

Dabei gelingt es dem französischen Verband hervorragend, Kinder eingewanderter Eltern wie Dika Mem zu integrieren. Der Linkshänder hat sich zum Ausnahmespieler entwickelt. Der gesamte Kader steht beinahe durch die Bank bei Champions-League-Klubs von Barcelona über Kielce bis Paris Saint-Germain unter Vertrag. Und in Thibaud Briet, 23, von HBC Nantes, haben die Franzosen ihren Julian Köster bei diesem Turnier längst gefunden.

Bliebe die Frage, welchen Anteil Trainer Guillaume Gille am Erfolg hat. Der 46 Jahre alte frühere Profi vom HSV Hamburg übernahm nach der verkorksten EM 2020 von Didier Dinart. Bis dahin sein Assistent stieg Gille auf, ohne zuvor einen Verein trainiert zu haben. Gille wirkt unscheinbar, die Spieler reden selten von ihm, und dass er der Mannschaft eine Handschrift verliehen hat, kann man nicht behaupten.

Er kann dem freien Spiel der Kräfte vertrauen, denn wenn es mal wacklig wird, steigt Mem hoch und wirft den Ball ins Tor, oder Mahé kooperiert mit den beiden starken Kreisläufern. Manchmal allerdings, und das könnte die Chance der Deutschen sein, übertreiben es die Franzosen mit Freistil-Handball. Dann macht jeder, was er will. Das war allerdings bei dieser WM nur im Auftaktspiel gegen Polen zu beobachten – in dem sie sich rechtzeitig fingen, um zu gewinnen.

Durch die Hauptrunde spazierten die Franzosen dann und taten schon beim 28:26 gegen Spanien am Sonntag nur das Nötige. Nicht souverän, aber seriös habe sich seine Mannschaft durch die WM gearbeitet, urteilte Kentin Mahé, früher in Dormagen, Gummersbach, Hamburg und Flensburg im Einsatz. Mit einem Lächeln hatte er gesagt, er wünsche sich Deutschland im Finale. Dazu wird es nun nicht kommen. Und man muss es so deutlich sagen: Gegen diese Franzosen das Halbfinale am Freitag zu erreichen wäre für die deutsche Mannschaft eine große Überraschung.