Deutschland bei Handball-WM : „Spielt, was ihr wollt“

Ein bisschen schien Alfred Gislason diese Geschichte dann doch einfangen zu wollen. Er habe vorher den einen oder anderen Angriff angesagt, es seien oft ja nur wenige Worte, „Codes, die die Spieler schon verstehen“. Aber er hatte ihn eben auch gesagt, diesen einen Satz in der Auszeit beim Weltmeisterschafts-Spiel gegen Argentinien gegen Ende der ersten Halbzeit: „Spielt, was ihr wollt.“

Das war etwas, was die Spieler aus dem Mund ihres Bundestrainers so noch nicht gehört haben. Nicht einmal Rune Dahmke, der Gislason noch aus gemeinsamen Kieler Tagen kennt. „So etwas kommt nicht oft vor bei Alfred“, sagte der Linksaußen am Donnerstagabend nach dem 39:19 gegen Argentinien. „Dass er das so salopp formuliert, habe ich noch nicht gehört.“

Gislason gehört zu den Perfektionisten im Handball, die Spieler stöhnen manchmal insgeheim, wenn er bei der Videositzung mal wieder eine Extraschleife dreht, und eigentlich war er ja nicht zuletzt für diese Klarheit in der Ansprache geholt worden, die unter seinem Vorgänger Christian Prokop gefehlt hatte, vor allem in den engen Spielen.

Zugegeben, gegen Argentinien gehörte nicht besonders viel Mut dazu, den Spielern Carte Blanche zu geben. Das erste Hauptrunden-Duell war früh und in dieser Form überraschend eine klare Sache, nach einer Viertelstunde führten die Deutschen schon mit sieben Toren, zur Pause, beim 24:11, waren es dreizehn und am Ende sogar zwanzig.

Aber auch sonst hat man bei dieser WM den Eindruck, dass Gislason es schafft, ein bisschen lockerzulassen – und das mit gutem Gewissen und dem guten Gefühl, dass die Spieler aus der Freiheit schon etwas machen werden. „Ich habe versucht, die Jungs zu aktivieren, dass sie ihre eigenen Köpfe haben, ich habe ja nicht viele Auszeiten“, sagte er. „Das machen sie momentan super, sie kommunizieren sehr gut miteinander.“

Vier Spiele sind jetzt gespielt beim Weltturnier in Polen und Schweden, und man kann sagen, dass die Deutschen mehr und mehr Fahrt aufgenommen haben: In Kattowitz sollte die Reise nach Lage der Dinge noch nicht zu Ende sein, bei einem weiteren Sieg hier am Samstag gegen die Niederlande (20.30 Uhr, im F.A.Z.-Liveticker zur Handball-WM und im ZDF) wäre das Viertelfinale und damit das nächste Reiseziel Danzig schon gebucht.

Natürlich und aus guten Gründen warnten alle vor dem nächsten Gegner, vor dem Tempo der Niederländer, gerade aus dem Rückraum, ein „schönes Spiel für die Zuschauer, aber ein anstrengendes für uns“, erwartete Juri Knorr, „es wird sich zeigen, wer das Wettrennen gewinnt“. Aber mit der bisherigen Entwicklung können Mannschaft und Trainer mehr als zufrieden sein – auch mit der zu mehr Eigenverantwortung.

„Ein Zeichen von Vertrauen“

„Das ist vielleicht ein kleines Kompliment und eine Bestätigung für das, was wir zuvor gemacht haben und auch ein Zeichen von Vertrauen“, sagte Knorr, der den Freigeist wie kein anderer im Team verkörpert. Patrick Groetzki, der Teamälteste, stellte fest: „Wir können auf ein gutes Ergebnis hoffen, ohne dass der Trainer uns alles vorgeben muss.“

Auch an Gislason gab es am Donnerstagabend eine Frage, die ihn in der Erinnerung kramen ließ: Ob er schon mal ein Spiel erlebt habe, in dem so viel von dem, was er vorhatte, aufgegangen ist. „Es ist bestimmt lange her“, sagte er und fügte hinzu: „Sicherlich nicht mit der Nationalmannschaft.“ Aber inzwischen werde „immer deutlicher, dass es eine Mannschaft ist“, und das über die erste Sieben hinaus.

Die hatte gegen Argentinien die klare Pausenführung herausgeworfen, mit Toren aus allen Lagen, Groetzki (rechts), Lukas Mertens (links) und Johannes Golla (Kreis) trafen je fünf Mal, Knorr, der wieder exzellent Regie führte, nur einmal weniger. Danach konnte Gislason sich den Luxus leisten, ein völlig anderes Team aufs Parkett zu schicken, ohne dass sich an der Überlegenheit etwas änderte.

„Die Abwehr steht überragend“

„Es hat mich extrem gefreut, dass die Jungs, die kalt reinkamen, weitergemacht haben“, sagte der Bundestrainer. Wobei sein Lob ausdrücklich nicht nur dem Angriff galt, sondern vielleicht sogar noch ein bisschen mehr der Defensive, die in den bisherigen Spielen am ehesten Anlass für Verbesserungen gegeben hatte. „Die Abwehr steht überragend, und wenn beide Torhüter fast 50 Prozent haben, kommt so ein Ergebnis zustande.“

Was all die wunderbaren Zahlen wert sind, wenn jetzt die wirklichen Prüfungen kommen, nach den Niederländern die Norweger, das war die große Frage am Donnerstagabend. Auf Rechnungen jedweder Art wollte Gislason sich nicht einlassen, die hätten sich zu oft als falsch erwiesen.

Was er aber versprechen konnte, war, dass die Mannschaft gut vorbereitet sein werde: nicht nur wegen der schönen frischen Videos, die er den Spielern noch in der Nacht ins Team-Netz stellen wollte, sondern auch weil das (Tempo-) Spiel der Niederländer dem der Isländer ähnelt, gegen die sein Team vor der WM zwei Mal getestet hatte.

„Wir können viel von dem mitnehmen, was wir da gut gemacht haben“, sagte Gislason. Und dann war da ja noch etwas: Dieses Gefühl von „viel mehr Lockerheit“, das Gislason gerade auch bei sich selbst entdeckt – „wenn das geht“, wie er selbstironisch hinzufügte. Tatsächlich: Es geht.