Vor Handball-WM : Der neue Andreas Wolff im deutschen Tor

So entspannt wie hier 2021 sah man den deutschen Handballtorhüter Andreas Wolff in den vergangenen Jahren selten. Bild: picture alliance / Andreas Gora

Da steht er, der neue, der lockere, der freundliche Wolff. Andreas Wolff, Torwart der Handball-Nationalmannschaft, nach selbst verordneter Veränderung nun ausgesprochen zugewandt und offen. Nicht mehr: Andi gegen den Rest der Welt. Sondern: Andreas und seine Freunde. „Ich habe eine schwierige Zeit hinter mir, 2021 mit zwei Corona-Erkrankungen, danach einem Leistungsloch. Ich habe mit Sportpsychologen gesprochen, Trainern, Mitspielern und für mich herausgefunden, dass Ehrgeiz nicht mein einziges Leitmotiv sein kann“, sagt Wolff.

Handball-WM 2023 Liveticker

Der Deutsche Handballbund (DHB) hat am Donnerstag zum Medientag nach Hannover eingeladen, an Bistrotischen stehen die Spieler und nehmen sich Zeit – auch Wolff. Das war schon mal anders. Noch vor einem Jahr bei der EM in Bratislava wollte Wolff am liebsten gar nichts sagen.

Das Schweigen hat er nun gebrochen, und auch die Allein-gegen-alle-Haltung. Wolff sagt: „Ich werde einfach älter. Ich habe die 30 überschritten. Spaß gehört beim Sport dazu, und das ist untergegangen die letzten Jahre. Ich hatte große Probleme, mit negativen Erlebnissen umzugehen. Das hat viel Kraft gekostet. Ich habe jetzt verstanden, dass ich nicht von mir erwarten kann, jeden Ball zu halten.“

„Ich sehe alles lockerer“

Das sind erstaunliche Erkenntnisse eines Spielers, der sich bisher durch unbändigen Einsatz und großen Ehrgeiz ausgezeichnet hatte und offenbar beinahe daran zerbrochen wäre – zuletzt konnte Wolff dem Nationalteam immer seltener mit Weltklasseparaden helfen. Im Trikot seines polnischen Klubs Kielce glänzte er schon partiell in der Champions League. Aber das riesengroße Versprechen aus dem Jahr 2016 hielt er nicht ein.

Noch immer ist seine Leistung aus dem EM-Finale gegen Spanien die Messlatte der öffentlichen Betrachtung: Die traumhafte Quote von 50 Prozent gehaltener Bälle brachte ihm damals in Krakau sogar einen Heiratsantrag ein. Der kam zwar nur vom Fernsehmoderator Frank Buschmann, aber Wolffs Weg zum Ruhm schien geebnet. Heute sagt er lachend: „35 bis 40 Prozent reichen auch.“

Der Bart ist kürzer, die Haare weniger konturiert und der ganze Wolff besserer Laune: „Es ist ein Reifeprozess. Ich sehe alles lockerer.“ Nicht einmal die unsichere Situation in Kielce scheint ihn zu stören – dort hat sich der Hauptsponsor zurückgezogen. Zukunft ungewiss. „Ich würde es begrüßen, meine Arbeitsstelle zu behalten“, sagt Wolff leichthin.

Bundestrainer Alfred Gislason schickt ihn als Nummer eins in die Donnerstag beginnende Weltmeisterschaft, doch Wolff versichert, dass ihm das nicht so wichtig sei. Er habe in Joel Birlehm einen „großartigen Partner“. Er freue sich nach einem „phantastischen Jahr mit Kielce“, das ihn in Topform sah und bis ins Finale der Champions League führte, auf die WM in seiner zweiten Heimat: „Kattowitz ist auf jeden Fall einen Besuch wert, und Pierogi sollte jeder einmal essen.“

Mehr zum Thema 1/

In der schlesischen Hauptstadt spielen die Deutschen ab dem 13. Januar gegen Qatar, Serbien und Algerien, zuvor testet das Team an diesem Samstag (16.15 Uhr im ZDF) und Sonntag (15.30 Uhr auf sportstudio.de) zweimal gegen Island. Wolff stapelt tief, anders als früher erzählt er nichts von goldenen Zielen, sondern: „Wir wollen ein Turnier mit Biss, Konzentration, Leidenschaft und Härte im fairen Rahmen spielen. Wenn uns das gelingt, können wir erhobenen Hauptes in den Februar gehen.“ Andreas Wolff wirkt in diesem Moment, als könne er den neuen Andi selbst ganz gut leiden.