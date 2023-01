Corona-Tests bei der WM : Zurück zum Davor im Handball

Mit heutigem Wissen schaut man sehnsüchtig auf die Handball-Weltmeisterschaft 2019 in Dänemark und Deutschland zurück. Was die Rahmenbedingungen betrifft – vor der Pandemie, ohne den Krieg in Europa –, aber auch sportlich: Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) wurde Vierter und begeisterte das Publikum bis zur Niederlage gegen Norwegen im Hamburger Halbfinale in vielen Spielen.

Atmosphärisch war die WM der nördlichen Nachbarn ohnehin ein voller Erfolg: Welche Begeisterung dem Handball in den Arenen von Herning und Köln entgegengebracht wurde, ist für die Ausrichter DHB und DHF (dänischer Handballverband) bis heute stichhaltiges Argument weiterer Bewerbungen um Großveranstaltungen. Damals konnte sich der Handball-Weltverband IHF diesseits und jenseits der Grenze auf volle Hallen verlassen.

Nach der darauffolgenden Weltmesse in Ägypten, die 2021 komplett im Zeichen der Pandemie stand, soll es nun ein weitgehendes Zurück zur Normalität geben. An diesem Mittwochabend beginnt die 28. Männer-WM mit dem Spiel Polen gegen Frankreich in Kattowitz. Wie 2019 hat sich die IHF entschieden, zwei Gastgeber einzusetzen. Schweden beherbergt in Göteborg, Kristianstad, Jönköping und Malmö vier Vorrundengruppen. Polen bietet zunächst die Veranstalterstädte Kattowitz und Krakau auf. In der K.-o.-Runde kommt Danzig hinzu, bis am 29. Januar in Stockholm der neue oder vielleicht alte Weltmeister feststeht, sollte Dänemark triumphieren.

PCR-Tests und Isolation

Doch schon beim „Zurück zur Normalität“ wird es schwierig bis unübersichtlich, denn der Weltverband hat seinem werthaltigsten Turnier ein strenges Hygienekonzept mit PCR-Testungen und fünftägiger Isolation bei einer Corona-Infektion übergestülpt, das so gar nicht zum gelebten Alltag in Polen und Schweden passen will. In beiden Ländern gibt es keine Corona-Einschränkungen mehr, in Schweden wird Corona seit April nicht mehr als „gesellschaftsgefährdende Krankheit“ eingestuft. Das hat zu Verwunderung und Unverständnis geführt. „Ich war davon überrascht“, sagte der deutsche Nationaltorwart Andreas Wolff, „denn in Polen spielt Corona wirklich keine Rolle mehr.“ Wolff ist seit Sommer 2019 in Kielce tätig.

Schärfer war die Kritik aus Schweden. „Es ist eine verdammte Schande, wenn man die WM zu Hause spielt und nicht so leben kann, wie wir ansonsten in Schweden gerade leben“, sagte der schwedische Assistenztrainer Michael Apelgren gegenüber „Aftonbladet“. Wie sollten die schwedischen Europameister für ihre Sportart werben, wenn es keine Autogrammstunden mit Kindern und keine Selfies mit Fans nach dem Spiel geben dürfe?

So hoch will das Thema beim DHB niemand hängen, womöglich auch, weil, wie man im Hintergrund hört, weitere Verhandlungen mit der IHF bezüglich des Hygienekonzeptes laufen. DHB-Sportvorstand Axel Kromer sagte: „Vielleicht wird noch nachjustiert. Ich sehe das Konzept auch nicht als besonders scharf an. Wir werden uns wie alle anderen Bürger in Schweden und Polen normal bewegen dürfen. Sollte es Corona-Infektionen geben, werden Spieler nicht allein auf ihren Zimmern bleiben müssen, wie es in Bratislava der Fall war. Eine Isolation wird es nur geben, wenn Symptome da sind.“

In der Slowakei bei der Europameisterschaft vor einem Jahr hatte es einen Massenausbruch in der deutschen Mannschaft plus Stab gegeben. Gedanken daran möchte Kromer verständlicherweise wegschieben: „Es wird eine WM wie vor der Pandemie“, sagt er, „wir können uns als Team normal verhalten, im Hotel, zwischen den Spielen, mit den Zimmerkollegen.“ Im „Novotel Katowice Centrum“ belegt der DHB-Tross statt Einzel- wieder die beliebten Doppelzimmer; sieben andere Teams sind ebenfalls dort untergebracht.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine wirft seine Schatten selbst auf eine im Weltmaßstab relativ bedeutungslose Veranstaltung wie diese Handball-WM. Nach dem Einschlag einer Rakete im östlichen Polen Mitte November waren die IHF und das lokale Organisationskomitee besorgt – und gaben Entwarnung. „Wir sind überzeugt, dass wir, als Mitglied der EU und der NATO, keine ernsthafte Bedrohung der WM haben werden“, sagte Bogdan Sojkin, der Präsident des polnischen Organisationskomitees, dem Magazin „Handball Inside“.

Doch auseinandersetzen mussten sich beide Ausrichter und die IHF natürlich trotzdem mit dem Krieg in Europa. Unter diesem Eindruck ist das Maskottchen der Titelkämpfe entstanden. Das Eichhörnchen mit den großen Augen heißt nach einer Fanabstimmung „Pax“, Frieden. Damit, so das WM-Organisationskomitee, drückten beide Länder ihren Wunsch nach Beendigung des Konflikts aus.