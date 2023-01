Aktualisiert am

Start in die Handball-WM

Start in die Handball-WM :

Start in die Handball-WM : Gislason im Land des Mangels

Was wäre, wenn? Alfred Gislason auf der Suche nach der besten Mannschaft Bild: Sportphoto by Laci Perenyi

Neulich hat Alfred Gislason von Island geschwärmt. Von Handball-Island. Gislason sagte: „In Island kommt kein Jugendlicher durchs Leben, ohne Kontakt zu richtigem Handball zu haben.“ Jede Kleinstadt habe Hallen, die den ganzen Tag geöffnet seien, und das Leben der Kinder und Jugendlichen spiele sich dort ab – auch in seiner Heimat Akureyri im Norden. Training vor der Schule, Training nach der Schule, beste Anleitung. Gislason sagte: „Es sind vielleicht 30 bis 40 Handballvereine in ganz Island, aber die machen ihre Sache extrem gut.“

Handball-WM 2023 Liveticker

Dann kam der „Cut“, und Gislason schaltete von den isländischen Premiumbedingungen in den tristen deutschen Alltag. In seinen Kieler Jahren habe seine Tochter donnerstags und freitags abends um neun oder zehn Uhr trainieren müssen, und alle waren froh, dass überhaupt eine Halle frei war. Gislason nannte die Zahl von 1500 Vereinen, die sich hierzulande mit Handball beschäftigten, um einen Vergleich herzustellen, und sagte: „Sie machen es auch, so gut sie können, aber eben . . . anders.“