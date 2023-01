Deutschland bei Handball-WM : Noch keiner an der Playstation

Die deutschen Handballspieler preisen ihren einmaligen Zusammenhalt bei dieser Weltmeisterschaft. Das Seuchenturnier in Bratislava hat die DHB-Auswahl zusammengeschweißt. In Kattowitz profitiert sie davon.

Wenn die Sonne über Kattowitz scheint, wirkt das Ensemble aus Industriemuseum, Messehalle und Arena gleich weniger düster. Vom „Spodek“, der Untertasse, in der Handball gespielt wird, sind es nur 500 Meter zum ehemaligen Zechengelände der schlesischen Metropole mit ihren 300.000 Einwohnern. Steinkohle wird hier keine mehr abgebaut. Doch die Fördergerüste erinnern an die Bergbau-Geschichte der Stadt. Sie liefern heute ein prägnantes Panorama und sind beliebter Besuchsort für Touristen.

Draußen am Spodek präsentieren zwei große Plakate das Motto dieser Weltmeisterschaft: „We stick together in Katowice. We stick together in Slaskie.“ Zusammenhalt in Kattowitz und Schlesien. Eine passende Botschaft in diesen Zeiten der Entfremdung. Und eine passende Botschaft für die Reisegruppe des Deutschen Handballbundes (DHB). Eigentlich müsste man misstrauisch werden, wie häufig die Spieler in diesen Tagen vom Zusammenhalt geschwärmt haben. Doch wer erfahrenen Kräften wie Patrick Groetzki oder Kai Häfner lauscht, wird das Gefühl nicht los, dass da wirklich etwas entsteht bei den deutschen Elitehandballerspielern. Etwas, das bis in Finale nach Stockholm am 29. Januar führen kann?

Womöglich ist da schon etwas gediehen. Um dem gepriesenen Teamgeist auf die Spur zu kommen, muss man nämlich ein Jahr zurückgehen. Oder, Philipp Weber? „Es klingt vielleicht blöd“, sagt der Rückraumspieler am Montag, „aber das Turnier in Bratislava hat dazu beigetragen, dass wir zu diesem Haufen zusammengewachsen sind. Wir haben diesen Spirit über die Lehrgänge weiter ausgebaut. Und jetzt sind wir hier und es macht jedem Riesenspaß, dabei zu sein.“

Im Lindner Hotel „Gallery Central“ von Bratislava fühlten sich die Deutschen im Januar 2022 nach dem Corona-Ausbruch wie auf einer Seuchen-Station: Bloß keinen Kontakt! Mehr als 20 Menschen aus Mannschaft und Stab hatten sich am Ende infiziert. „Wir haben Teambesprechungen mit Maske und Abstand gemacht und uns per Teams-Sitzung online auf den Gegner vorbereitet“, sagt Assistenztrainer Erik Wudtke am Montag kopfschüttelnd, „und dann haben wir die Masken abgenommen und Handball gespielt!“

Wenn näher zusammenrücken auch streng verboten war, ist das Nationalteam in den Wochen von Bratislava offenbar doch eng zusammengerückt. Kapitän Johannes Golla hatte schon damals gesagt, dass Bratislava zwar bitter war, aber auf lange Sicht unbezahlbar sein könne. Nun sagt sogar der Gemütskaltblüter aus Flensburg: „Ich bin stolz, ein Teil dieser Mannschaft zu sein.“

Es kommt jetzt darauf an, von der guten Ausgangslage mit vier Punkten nach zwei Spielen und machbaren Gegnern in der Donnerstag beginnenden Hauptrunde zu profitieren. Dafür braucht Bundestrainer Alfred Gislason mehr als einen Torwart, einen Spielmacher, einen Abwehrchef. Natürlich setzt er auf Andreas Wolff, Juri Knorr und Johannes Golla. Aber spätestens seit Sonntagabend, als Rollenspieler zum Sieg gegen Serbien beitrugen, ist die Diskussion aus den Testspielen gegen Island beendet, ob der deutsche Kader hinter einer guten ersten Sieben stark genug sei für eine Weltmeisterschaft.

„Aktuell passen alle Anzüge“, sagt Philipp Weber grinsend. Bei Treffern oder Paraden springt die ganze Bank auf; eine Begeisterung aller, die die Deutschen bei früheren Turnieren oft beim Gegner bestaunt hatten – und dann immer eingeschüchtert wirkten.

Am Sonntag hielt Torwart Nummer zwei Joel Birlehm den Sieg fest. Simon Ernst und Paul Drux entlasteten das Team in ihren Minuten-Einsätzen. Jannik Kohlbacher war vorn ein Gewinn. Christoph Steinert als Backup von Häfner tut dieser Mannschaft charakterlich und sportlich sowieso gut. Könne er dank Erfahrung und Empathie die bisher-fast-gar-nicht-Spieler Luca Witzke und Djibril M’Bengue auffangen? „Es ist vielleicht schwer zu glauben, aber es ist wirklich kein Thema, ob einige mehr oder weniger gespielt haben“, antwortet der 33 Jahre alte Erlanger, „dieses „Aufbauen“ passiert, ohne dass wir großes Augenmerk drauf legen.“

Um wirklich „alle ins Turnier zu bekommen“, wie Philipp Weber es ausdrückt, kommt an diesem Dienstag (18.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Handball-WM und im ZDF) Algerien gerade recht. Kein schlechter Gegner, aber die Deutschen haben ihre vier Punkte für die Hauptrunde und können die Vielspieler schonen. Gislason wird das nur dosiert tun. Nichts hebt die Stimmung mehr als Siege. Auf der anderen Seite können Golla, Knorr, Häfner und Mertens eine Pause gebrauchen und sich die Kollegen wertvolle Spielminuten im Turnier verschaffen.

Manchmal wirkt es rührend, wenn die gemeinsamen Wohlfühlmomente in Schlesien beschrieben werden. „Wir hängen aufeinander“, sagt Joel Birlehm. Steinert gehört zum „Team Tischtennis“, andere haben das Kartenspiel „Frantic“ für sich entdeckt. Julian Köster erzählte vom Kaffeetrinken in der Altstadt. Gislason sagte irritiert, dass er noch gar keinen an der Playstation gesehen habe. Bevor es endgültig zu schön wird, um wahr zu sein, sagt Patrick Groetzki am Montag mit der Erfahrung von sechs WM-Turnieren: „Die Tage sind eng getaktet. Da passiert nicht viel. Ich gucke heute Abend Handball.“ Den Besuch im schlesischen Museum kann sich die Mannschaft ja für die Hauptrunde aufheben.