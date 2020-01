Andreas Wolff im Interview : „Das ist sehr bitter und eine schwierige Situation“

Herr Wolff, in Polen, wo Sie seit Sommer 2019 bei Kielce spielen, endete die Liga Anfang Dezember, erst in dieser Woche beginnt nun die Handball-Europameisterschaft. Haben Sie als ehrgeiziger Profi schon Langeweile verspürt?

Lassen Sie mich so antworten: Ich freue mich definitiv auf die EM. Ich habe drei Wochen kein Handball gespielt. Das ist wie eine Sommerpause. Frei haben ist schön, aber ich frage mich dann: Wann zur Hölle kann ich wieder Handball spielen? Ich will Handball spielen, will die Spannung, das Mannschaftsgefühl haben, deshalb habe ich mich mit am meisten auf den Lehrgang gefreut.