Handball-Manager Szilagyi : „Österreich gegen Deutschland würde richtig mobilisieren“

„Der Respekt vor deutschen Mannschaften ist immer groß“: Ein Spiel Deutschland gegen Österreich (Bild aus dem Testspiel am 6. Januar) würde bei der EM mobilisieren. Bild: dpa

Sollte Deutschland die Hauptrunde ab 16. Januar in Wien erreichen: Werden dort Österreicher für Deutschland jubeln?

Das ist schwer zu sagen (überlegt). Ich glaube eher nicht (lacht). Aber es werden ja auch sehr viele deutsche Fans da sein.

Wie schaut der österreichische Handball auf den deutschen?

Deutschland hat in allen Teamsportwettbewerben das, woran sich Österreich orientiert. Insofern ist es immer, sportartübergreifend, der große Wunsch, Deutschland zu schlagen.

Es könnte zu einem Spiel Österreich gegen Deutschland in der Hauptrunde kommen. Was wird dann in Wien los sein?