Handball-EM : Portugal blamiert Schweden – Slowenien siegt

Aktualisiert am

Auch gegen den nächsten Gegner setzt sich Slowenien bei der Handball-Europameisterschaft durch. Norwegen gewinnt gegen Ungarn in der Hauptrunde deutlich. Schweden hingegen steht vor dem Aus.

Das Überraschungsteam Portugal sorgt bei der Handball-EM weiter für Furore. Zum Hauptrundenauftakt blamierte der Außenseiter den Ko-Ausrichter Schweden durch einen 35:25 (15:12)-Erfolg in Malmö und schaffte damit nach dem Erfolg gegen den inzwischen bereits ausgeschiedenen Mitfavoriten Frankreich in der Vorrunde den nächsten Coup.

Zuvor hatten der frühere Bundesliga-Spieler und -Trainer Ljubomir Vranjes mit Slowenien sowie der Weltmeisterschaftszweite Kurs auf das Halbfinale genommen. Die Slowenen gewannen am Freitagnachmittag gegen Island um den früheren Kieler Aron Palmarsson 30:27 (15:14), Norwegen setzte sich souverän 36:29 (20:12) gegen Ungarn durch.

Norwegen führt die Hauptrundengruppe II mit vier Zählern vor den punktgleichen Slowenen an. Ungarn und Portugal folgen mit je zwei Punkte vor Island und Schweden (beide 0).

Vor der Partie gegen Portugal hatte ein nächtlicher Ausflug von vier schwedischen Nationalspielern für Aufsehen gesorgt. Jim Gottfridsson, Spielmacher des deutschen Meisters SG Flensburg-Handewitt, sowie seine Teamkollegen Lukas Nilsson (THW Kiel), Kim Ekdahl du Rietz und Andreas Nilsson hatten ihren Vorrundensieg gegen Polen am Mittwochabend in einer Bar in Malmö gefeiert. Anschließend bat das Quartett um Entschuldigung – die nicht gerade sportliche Vorbereitung rächte sich aber augenscheinlich, gegen Portugal war Schweden chancenlos.

Für Norwegen, das nach 18 Minuten bereits 15:5 führte, traf Topstar Sander Sagosen siebenmal. Bester Werfer der Slowenen gegen Island war Dean Bombac mit neun Treffern. Zudem zeigte auch Torhüter Klemen Ferlin mit 15 Paraden eine starke Leistung.

Mehr zum Thema 1/

Vranjes, der Flensburg 2014 zum Champions-League-Sieg gecoacht hatte, übernahm erst im Dezember 2019 die Nationalmannschaft Sloweniens. In der Vorrunde gelang Vranjes ein Sieg über sein Heimatland Schweden, Slowenien gewann die Gruppe F mit drei Siegen aus drei Spielen. Zudem trainiert Vranjes den schwedischen Topklub IFK Kristianstad.