Kai Häfner nach Auftaktsieg : „Ich gehe nicht rum und erkläre allen, wie es läuft“

Auf dem breiten Fußweg vor dem Teamhotel „Lindner“ sah Kai Häfner am Samstagmorgen müde und verknautscht aus. Senfgelbe Mütze, dicke Jacke, so stand er in der Kälte Bratislavas und erzählte, wie es sich angefühlt hatte, am Vorabend zum „Man of the Match“ zu werden. Dabei übertönte der Straßenlärm manches. Manchmal huschte ein Lächeln über sein Gesicht – zweifelsohne war es ein Einstand nach Maß gewesen für den erfahrenen Linkshänder von der MT Melsungen. Acht Tore in zehn Versuchen: Häfner hatte seinen Anteil am 33:29-Sieg der Handball-Nationalmannschaft zum Start der Europameisterschaft in der Slowakei und Ungarn gegen Belarus.

Handball-EM 2022 Liveticker

Die Kollegen vom Bezahlsender „Sky“ riefen gleich mal eine „Häfnermania“ in Deutschland aus – er selbst schmunzelte und sagte: „Ich habe schon deutlich mehr Nachrichten auf dem Handy gehabt als nach einem schlechten Spiel. Und da ich bekanntlich nicht der social-media-Freak bin, hat auch jeder eine Antwort bekommen.“ Es waren nicht nur seine Tore. „Er hat auch sehr viele Assists gegeben“, lobte Bundestrainer Alfred Gislason, „es war das beste Spiel, das ich von ihm im Nationaltrikot gesehen habe, und es waren viele gute dabei.“

Häfner erspähte Räume, die sonst keiner sah und stieß durch winzige Lücken: nach wackligem Beginn und Pausenrückstand hatte er dem Team hauptverantwortlich zum sicheren Sieg verholfen. Kai Häfner ist 32 Jahre alt, sein Stern ging vor sechs Jahren auf, als er zur EM in Polen nachnominiert wurde, weil sich Steffen Weinhold verletzte – und dann den Titel holte.

Erfahrene und neue Achse

Zuletzt allerdings hatte Häfner bei den Olympischen Spielen enttäuscht und blieb für die Länderspiele gegen Portugal im Oktober unberücksichtigt. Das hatte auch mit anhaltenden Schwierigkeiten an der Patella-Sehne zu tun. Doch nicht nur. Beim Umbau der Nationalmannschaft muss Gislasons andere ausprobieren. Im halbrechten Rückraum herrscht jedoch eine ziemliche Dürre.

Gegen Belarus vertraute Gislason deswegen der neuen, erfahrenen Achse auf rechts – Häfner, der qua Spielintelligenz Angriffe steuern kann, und Christoph Steinert, 31 Jahre. Der Erlanger ist ein Spät-Debütant im DHB-Dress; Gislason gefällt sein kluges Abwehrverhalten. Im Verein wird Steinert vorn meist halbrechts eingesetzt, auf Häfners Position. In der Nationalmannschaft wandert Steinert aber auf Rechtsaußen, deckt indes auf der anstrengenden Halb-Position, während Häfner defensiv nach außen rückt. „Das entlastet mich sehr“, sagt Kai Häfner, „und ich habe über 60 Minuten mehr Körner im Angriff.“ Gegen Belarus hatte Gislason ihm nur kurze Pausen gegönnt.

Die Diskussion über seine Rolle im verjüngten Team verfolgt Häfner zurückhaltend – und leicht genervt. Er ist nach Patrick Wiencek der erfahrenste Spieler. „Ich bin jetzt nicht der elder statesman“, sagt er, „ich verstehe die Sprache der Jungen schon noch und gehe auch nicht rum und erkläre allen, wie es läuft.“ Da lächelt er gequält, weil bei der Frage nach dem Alter stets Zweifel an Fitness und Kraft mitschwingen. Die Frotzelei des Teamkollegen Timo Kastening übers lichte Haar erträgt Häfner hingegen tapfer.

Beim Ausblick lässt sich der ruhige Profi nicht locken: „Es war nur ein gutes Spiel von mir. Ich habe es auch schon anders erfahren dürfen.“ Am Sonntag (18.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Handball EM und in der ARD) geht es für die Deutschen in Bratislava gegen Österreich weiter.