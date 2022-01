Handball-Kapitän Golla : „Wir müssen unsere Meinung sagen“

Johannes Golla, 24, spielt seit 2018 für die SG Flensburg-Handewitt und ist neuer Kapitän der Nationalmannschaft. Bundestrainer Gislason lobt den wuchtigen Kreisspieler, den er zum Spielführer gemacht hat, für seine Einstellung und den schnellen Aufstieg in die Gruppe der besten deutschen Handballspieler. Am Freitag kommender Woche (alle Partien im F.A.Z.-Liveticker zur Handball-EM) startet die umgebaute Nationalmannschaft mit dem Spiel gegen Belarus in die EM, die in der Slowakei und Ungarn stattfindet. Am Freitag und Sonntag dieser Woche testet die Auswahl in Mannheim und Wetzlar jeweils gegen Serbien.

Wie sind Sie eigentlich Kapitän geworden?