Vorbereitung auf EM : Deutscher Handball-Neustart mit Fragezeichen

Nie in seiner Laufbahn hatte er sich so ausgebremst gefühlt wie im Juli dieses Jahres in Herzogenaurach. Als Bundestrainer Alfred Gislason so richtig loslegen wollte mit der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio, signalisierten ihm seine Stammspieler: stopp!

Nach einem enorm stressigen Jahr war keiner der Arrivierten bereit, zweimal am Tag Handball zu knüppeln. Stattdessen saßen die Stützen der Gesellschaft wie Steffen Weinhold und Hendrik Pekeler auf dem Fahrrad-Ergometer. Form-Erhaltung statt Ball-Training – dabei hatte Gislason so viel reinlegen wollen in diese Vorbereitungszeit. Aber den meisten der geschundenen Spieler war mehr nach aktiver Erholung zumute. So endete das olympische Handballturnier erwartbar enttäuschend: Im Viertelfinale zermalmte die junge, hungrige, ausgeruhte ägyptische Mannschaft die Deutschen.