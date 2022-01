Überraschungen bei Handball-EM : Die Stunde der unbekannten Senkrechtstarter

Aktualisiert am

In Bratislava sorgt Corona beim wichtigsten Handball-Turnier Europas für zahlreiche Ausfälle. Die Teams sind gezwungen, schnell zu improvisieren. So kommen auch Freizeitspieler zum Einsatz.

Wahrscheinlich ist sie die meistgeklickte Seite dieser EM: Das Portal „Handball-World“ aktualisiert täglich die Liste der fehlenden Spieler; Verletzungen, Corona. Sie wird lang und länger – mehr als 50 Corona-Fälle sind es bei der seit elf Tagen laufenden Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei. Und nicht nur die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) ist mit nun 15 ausfallenden Spielern stark betroffen. Am Samstag kamen Christoph Steinert und Sebastian Firnhaber hinzu, an diesem Montag Patrick Wiencek und Simon Ernst.

Und auch die schwedische Mannschaft hat nun zwei weitere Corona-Fälle. Torhüter Andreas Palicka sowie Rückraumspieler Felix Claar erhielten am Montag positive Testergebnisse, wie der schwedische Verband mitteilte. Beide wurden vom Rest der Mannschaft isoliert. Sie werden dem Rekord-Europameister damit im entscheidenden Spiel um den Halbfinal-Einzug am Dienstag (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Handball-EM) gegen Norwegen fehlen.