Kurioses bei Handball-EM : Die skurrilen Klamotten des Bob Hanning

Was Bob Hanning beim nächsten EM-Spiel der deutschen Handballspieler am Samstag (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Handball-EM und im ZDF) gegen Kroatien tragen wird, weiß er noch nicht. „Ich bin noch nicht ganz sicher, für welches Outfit ich mich entscheide. Das mache ich ganz spontan“, sagte der Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Ziemlich sicher ist nur: Der 51-Jährige wird höchstwahrscheinlich wieder mit grellen Farben auffallen.

Beim 31:23-Erfolg gegen Weißrussland hatte er am Donnerstagabend mit einem pinkfarbenen Jackett überrascht. „Das habe ich im Second-Hand-Laden gekauft“, erzählte er am Freitag. Bislang trug Hanning zu jedem EM-Spiel der deutschen Mannschaft ein anderes Oberteil und sorgte damit wie schon bei der Heim-WM vor einem Jahr für optische Höhepunkte.

Beim Auftaktspiel gegen die Niederlande war es ein gelber Pullover einer italienischen Edelmarke mit rosa Schweinchen, die eine Krone trugen. Gegen die Spanier trug er anschließend ein Mohnblüten-Hemd eines anderen italienischen Modeherstellers, das an die schrägen Outfits von Darts-Weltmeister Peter Wright erinnerte. Gegen Lettland war es dann wieder ein gelber Pulli.

„Grundsätzlich mag ich einfach Farbe in meinem Leben und die transportiere ich auch über meine Klamotten“, sagte Hanning. Es sei ihm dabei egal, „ob ich mal was im Second-Hand-Laden kaufe wie das Pinke, oder auch mal teurere Sachen“. Er geht bevorzugt Geschäften shoppen und nicht im Internet. Wann der Hang zu bunten Klamotten entstand, weiß Hanning nicht mehr genau: „Das ist irgendwann mal gekommen, wo ich mal ein buntes Teil in einem Laden gesehen habe.“

Das EM-Duell mit Kroatien hat für Hanning einen ganz besonderen Charakter. „Ich glaube, dass es das stimmungsgeladenste Spiel dieser EM wird“, sagte der DHB-Vizepräsident. „Das Spiel kann der Schlüssel zu allem sein.“ Gewinnt die deutsche Mannschaft in Wien ihr zweites EM-Hauptrundenspiel gegen die noch verlustpunktfreien Kroaten, wäre das ein wichtiger Schritt in Richtung Halbfinale. Eine Niederlage wäre ein großer Rückschlag.

„Die Kroaten sind besser als die Turniere zuvor. Das Problem ist, dass sie auch zugelegt haben. Von daher wird das sicherlich ein extrem schweres Unterfangen, das zu lösen.“ 2019 hat Deutschland allerdings alle drei Spiele gegen Kroatien gewonnen. „Diese positiven Erinnerungen müssen wir natürlich mitnehmen“, sagte der 51-Jährige.

Für Hanning kommt es vor allem darauf an, Kapitän Domagoj Duvnjak vom deutschen Rekordmeister THW Kiel aus dem Spiel zu nehmen. „Gegen die Kroaten müssen wir noch besser werden. Für mich ist die entscheidende Frage: Wie kommen wir an Duvnjak vorbei?“ Die DHB-Auswahl dürfe nun nicht mehr die Fehler machen wie bei der deutlichen 26:33-Niederlage gegen Spanien in der Vorrunde. „Jetzt haben wir einmal auf die heiße Herdplatte gefasst und wissen, was wir nicht tun dürfen. Jetzt gilt es, mit heißer Emotionalität das zu tun, was uns stark macht.“