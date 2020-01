Aus bei der Handball-EM : Welch eine Blamage für die Franzosen!

Die Zeit der Erklärungen währte fast so lange wie seine Minuten auf dem Spielfeld. Wobei: Erklärungen? Nikola Karabatic redete viel. Aber eine tiefere Analyse verweigerte der französische Anführer. „Es kommt für uns jetzt drauf an, welche Lehren wir daraus ziehen“, sagte er, „uns hat nach dem verlorenen Portugal-Spiel das Selbstvertrauen gefehlt.“ Nach zwei Niederlagen ist diese Drei-Länder-Europameisterschaft in Norwegen, Schweden und Österreich schon mehr oder weniger beendet aus französischer Sicht. Die dritte Gruppenprüfung am Dienstag gegen Bosnien-Hercegovina werden die Bankdrücker bestreiten dürfen. Eher: müssen. Welch eine Blamage für die erfolgsverwöhnten Franzosen!

Aber das merkwürdige Handball-Jahr 2020 hält mehr als einen Trostpreis für Karabatic und Co. bereit. Als Dritter der Weltmeisterschaft in Dänemark und Deutschland vor einem Jahr darf der französische Handballverband eines von drei Qualifikationsturnieren für die Olympischen Spiele ausrichten. Das wird in der Woche nach Ostern vom 17. bis 19. April in Paris sein. Die Gegner stehen noch nicht fest. Aber es ist absehbar, dass Frankreich gute Chancen haben wird, Tokio zu erreichen.