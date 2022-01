Handball-EM und Corona : Lieber nicht den ungarischen Sonderweg

Zwei Länder, zwei verschiedene Besucherkonzepte: Das deutsche Handball-Team ist froh, bei der EM in Bratislava zu spielen und nicht in Budapest. Dort gibt es die irritierende Vollauslastung der Hallen.

Die Notfallpläne lagen beim Europäischen Handballverband in der Schublade. Bliebe die politische Unterstützung in der Slowakei aus, standen ungarische Ausweicharenen bereit – in Györ und Tatabanya. Moderne Hallen, die Schauplätze der Europameisterschaft 2022 geworden wären, neben Budapest, Debrecen und Szeged. Ende Dezember kochte diese Diskussion hoch. Die slowakische Politik hat ihre Hilfe inzwischen garantiert, und die geplante Zwei-Länder-EM wird stattfinden – mit unterschiedlichen Vorzeichen. Als die EHF die 15. „Euro“ im Juni 2018 an Ungarn und die Slowakei vergeben hatte, war die Pandemie etwas für Science-Fiction-Autoren. Die Nachbarländer freuten sich, die starken Bewerber Spanien und Frankreich ausgestochen zu haben.

Doch während sich Budapest und De­brecen auf die große Handball-Party vorbereiten, ächzen die slowakischen Veranstalter unter der Last der Vorschriften und Einschränkungen. Die Slowakei hatte sich wegen der europaweit höchsten Inzidenz Ende November in einen zweiwöchigen Lockdown begeben. „Nahezu alle Veranstaltungen, Projekte und Aktionen, die wir im Zusammenhang mit der Euro 2022 machen wollten, mussten wir schweren Herzens begraben“, sagte Martin Simonides vom slowakischen Handballverband dem Magazin „Handball Inside“.