Golf-Masters : Scheffler vor Finaltag vorn - Woods enttäuscht

Der Texaner Scottie Scheffler ist nach einer souveränen dritten Runde dem grünen Jackett einen weiteren Schritt nähergekommen. Tiger Woods brauchte am Sonntag mehr Schläge als je zuvor in Augusta.

US-Golfer Scottie Scheffler darf beim 86. Masters in Augusta auf seinen ersten Major-Sieg hoffen. Der 25 Jahre alte Weltranglistenerste spielte am Samstag auf dem Par-72-Kurs an der berühmten Magnolia Lane eine gute 71er-Runde und lag mit insgesamt 207 Schlägen vor Cameron Smith aus Australien (210) weiter in Führung. Der Südkoreaner Sungjae Im hat als Dritter vor dem Finaltag im Augusta National Golf Club bereits fünf Schläge Rückstand.

Golf-Superstar Tiger Woods, der 14 Monate nach seinem schweren Auto-Unfall zum 22. Mal in Folge den Cut beim wohl wichtigsten Einzelturnier der Welt geschafft hatte, erwischte einen schwachen dritten Tag seines Comebacks. Der 46 Jahre alte Kalifornier leistete sich unter anderem zwei Doppel-Bogeys und benötigte 78 Schläge für die 18 Löcher - nie hatte die frühere Nummer eins eine schlechtere Runde in Augusta gespielt. Mit insgesamt 223 Schlägen fiel Woods auf den geteilten 41. Platz zurück.

Der fünfmalige Masters- und 15-malige Major-Sieger hatte in Augusta überraschend sein Comeback gefeiert und damit für Euphorie weit über die Golf-Szene hinaus gesorgt. Dabei hatte er im Februar 2021 nach seinem Unfall südlich von Los Angeles sogar den Verlust seines rechten Beines befürchten müssen.

Deutschlands Golf-Idol Bernhard Langer hatte den Cut verpasst und war im US-Bundesstaat Georgia als ältester Teilnehmer im Feld vorzeitig ausgeschieden.