Schwedens Nationalmannschaft : Darum ist die Rückkehr von „Gott“ Ibrahimovic heikel

Der große schwedische Aufreger war mit einem kuriosen Bild illustriert. Wer sollte denn dieser Jüngling sein? Auf der Seite des schwedischen Fußballverbandes SvFF stand am Dienstag ein Foto Zlatan Ibrahimovics aus dem Jahr 2001. Nationaltrainer Janne Andersson hatte die spektakuläre Rückholaktion da gerade verkündet.

F.A.Z. Frühdenker –

Der Newsletter für Deutschland Jeden Morgen sorgfältig ausgewählt und kompetent eingeordnet. Die bedeutenden Ereignisse und Entwicklungen in Deutschland und der Welt. Jetzt anmelden

Die Ablichtung stammt aus dem Debütjahr Ibrahimovics – das 0:0 gegen Färöer am 31. Januar 2001 begründete die an Wendungen reiche Geschichte „Zlatans“ im Trikot der Gelb-Blauen. Man aktualisiere die Bilder der Nationalspieler nicht ständig, hieß es von der Organisation – um es dann doch zu tun: Inzwischen ist Ibrahimovic dort in einer Aufnahme von 2016 zu sehen. Aber wer weiß. Vielleicht war die Foto-Auswahl als Hinweis zu verstehen, dass da einer nicht altert.

„Die Rückkehr des Gottes“ also, wie der 39 Jahre alte Schwede gewohnt dezent in den digitalen Medien mitteilte. Ganz schnöde klang es hingegen, als Janne Andersson in Stockholm ablas, wen er zur nächsten „samling“ Ende März eingeladen habe: „Zlatan Ibrahimovic, Milan.“ Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft in Qatar Ende 2022 sind zu bestreiten: Die Schweden treten zu Hause gegen Georgien und Kosovo an. Es folgt ein Testspiel gegen Estland.

Keine sehr schillernde Konkurrenz für das große Ereignis. Aber darauf konnten beide Seiten keine Rücksicht nehmen. Die Zeit drängt, die Europameisterschaft steht vor der Tür, und normalerweise würde man jetzt sagen, ein Spieler brauche nach knapp fünf Jahren Pause eine Eingewöhnungsphase, um zurück in die inzwischen neu gebildete und neu angeleitete Nationalmannschaft zu finden. Bei Ibrahimovic ist es anders – die anderen müssen (dürfen?) sich an ihn gewöhnen.

Ein Spiel nach seinen Regeln

„Ein Bescheid, der Schweden spaltet“, schrieb die Zeitung „Göteborgs-Posten“. Andere erinnerten an aufregende Comebacks wie das von Björn Borg 1991 nach acht Jahren Pause. Vor dem letzten schwedischen Spiel des Kontinentalturniers 2016 in Frankreich gegen Belgien hatte Ibrahimovic seinen Abschied vor der Weltpresse verkündet. Auf Englisch. Zwei Jahre später bekräftigte er sein „Nein“ zu Schweden.

Dann folgte ein Spiel nach seinen Regeln. In Beiträgen für Werbepartner oder in den digitalen Medien weckte er Hoffnungen, schuf Erwartungen, schob dem Nationaltrainer den Ball zu. Ziemlich deutlich ließ Ibrahimovic durchscheinen, dass er gern „wolle“ – also zurück ins blaugelbe Trikot. Er vermisse die Nationalmannschaft, sagte er im November 2020 in einem Interview. Am 26. November besuchte ihn Janne Andersson. Standesgemäß in Mailand. Zwei Stunden sprachen die beiden. Dann stand der Plan der Rückkehr.

Zwischen Rücktritt und Aufnahme ist einiges passiert. Ibrahimovic ging zu Manchester United, ein Kreuzbandriss folgte, der Wechsel nach Amerika zu L.A. Galaxy. Daheim in Malmö errichtete man ihm eine Statue, die Opfer von Vandalismus wurde, als er in den Stockholmer Klub Hammarby IF investierte. Nach Los Angeles kam Italien – der AC Mailand. Dort machte er mit Toren, Vorlagen, Sprüchen und einer Covid-19-Erkrankung auf sich aufmerksam. Jetzt soll Ibrahimovic dem Nationalteam helfen, sich für die WM zu qualifizieren und eine ordentliche EM zu spielen.

„Erwachsenenmobbing auf hohem Niveau“

Dafür musste er die Friedenspfeife mit Andersson rauchen. Denn nach seinem Rücktritt hatte Ibrahimovic Nationaltrainer und Verband hart kritisiert. Es ging um Anderssons Auswahl von Spielern, die nach Ibrahimovics Meinung rassistische Züge trage, weil er Profis mit Migrationshintergrund vernachlässige.

Den Vorwurf erneuerte Ibrahimovic im September 2020, als Andersson im Nations-League-Spiel in Frankreich Dejan Kulusesvki auf der Bank ließ. Der schwedische Fußball werde von inkompetenten Personen geführt, schimpfte Ibrahimovic. Andersson wehrte sich. Zu früheren Auseinandersetzungen sagte er nun: „Es ist vollkommen uninteressant für mich, wie es früher war. Wir sollten die ausgetretenen Pfade verlassen. Mit Zlatan werden wir eine bessere Nationalmannschaft haben.“

Wie das wohl die Mannschaft sieht? Der Sportjournalist Olof Lundh hatte 2020 in seinem Buch berichtet, wie Ibrahimovic Mitspieler angehe: „Erwachsenenmobbing auf hohem Niveau.“ In den Jahren unter den Nationaltrainern Lars Lagerbäck und Erik Hamrén hatte sich Ibrahimovic einige Alleingänge erlaubt, war unter Hamrén zurückgetreten und wiedergekommen. Häufig ging es um Ibrahimovics (fehlende) Motivation oder abwertende Gesten im Spiel.

Er wirkte zu groß für die Nationalmannschaft. Dem gegenüber stehen 62 Tore in 116 Länderspielen und kostbare Momente wie sein Fallrückzieher aus 25 Metern gegen England im November 2012. In Sachen „Mobbing“ brach gerade der frühere HSV-Profi Albin Ekdal gegenüber „Aftonbladet“ eine Lanze für ihn: „Er ist ein Siegertyp, der viel von sich und anderen verlangt. Er kommt mit den meisten gut aus.“

Mehr zum Thema 1/

Mit Kollektiv-betontem Fußball erreichte Anderssons Elf 2018 in Russland das Viertelfinale. Stil und Chemie in der Truppe werden sich mit Ibrahimovic verändern. Offensiver wird der Fußball sein, Ibrahimovic wird – gefragt oder ungefragt – mitteilen, wen er in der Startelf sieht. Keine leichte Aufgabe für Andersson. Immerhin hat Andersson den alten Kapitän Andreas Granqvist zum neuen ernannt, verbunden mit dem Hinweis, dass dies nicht so bleiben müsse.