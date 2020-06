Zehn Jahre nach WM 2010 : Südafrika und der Kampf gegen Afropessimismus

Es gab etliche Zweifler an Afrikas erster Fußball-WM vor zehn Jahren. Als Plan-B-Ausrichter war schon Deutschland im Gespräch. Doch das Turnier wurde ein Erfolg. Was ist von Südafrika 2010 geblieben?

Die Vuvuzelas sind nicht verstummt. Aber zehn Jahre nach Afrikas erster und einziger Fußball-Weltmeisterschaft ist beim damaligen Gastgeber Südafrika von Feierlaune nichts zu spüren. „Wir hatten an Konzerte und Spiele gedacht und darüber mit der Fifa gesprochen – das Coronavirus hat aber alle Pläne zunichte gemacht“, klagt Danny Jordaan. Der damalige Chef-Organisator und heutige Präsident des nationalen Fußballverbands Safa gilt als das Gesicht der Fußball-WM 2010. Bedauernd gesteht er, dass auch die angedachten virtuellen Veranstaltungen kaum die Atmosphäre von damals beschwören können. „Realistisch betrachtet ist das nicht möglich“, sagt er der Deutschen Presse-Agentur.

Dabei hatte der deutsche Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus bei einem Besuch in Johannesburg die Idee eines Freundschaftsspiels zwischen Deutschland und Südafrika aufgeworfen. Vor zehn Jahren habe er eine großartige Stimmung in den neu gebauten Stadien erlebt. Die DFB-Elf stürmte mit neuem jugendlichen Schwung um Torschützenkönig Thomas Müller bis ins Halbfinale. Erst dann kam für Bundestrainer Joachim Löw bei dessen erster WM als Chefcoach gegen den späteren Weltmeister Spanien (0:1) das Aus.

Matthäus machte seine Vorschläge im März, da wurden in Afrika gerade die ersten Fälle von Coronavirus gemeldet. Nur wenig später verhängte Südafrika eine der weltweit strengsten Ausgangssperren. Viele Konferenzen wurden gestrichen – darunter auch eine in Durban, bei der entsprechende Pläne sowie das Vermächtnis der WM in Südafrika erörtert werden sollten. „Es wäre schade, wenn Lothars Idee nicht doch noch irgendwie umgesetzt werden könnte“, sagt Joe Zinnbauer, der deutsche Coach vom Johannesburger Starklub Orlando Pirates, und betont: „Ich glaube schon, dass die WM dem Land was gebracht hat.“

Am 11. Juni 2010 hatte Südafrikas Nationalelf Bafana Bafana mit einem 1:1 gegen Mexiko im Johannesburger Soccer City die WM beginnen lassen. Das Eröffnungsspiel machte auch gleich zum Auftakt die lärmige Fan-Tröte des Gastlandes weltweit bekannt: die Vuvuzela. „Einige Fans hassten ihren Lärm – in großen US-Stadien war sie sogar gebannt“, sagt Jordaan. Er deutet die Tröte als Symbol der Hoffnung – das in Corona-Zeiten nun in Südafrika eine Art Renaissance erlebt und an vielen Orten abends als Klang der Ermunterung ertönt.

Es war der Beginn einer Fußball-Show, die der Welt auch zeigen sollte, wozu Afrika fähig ist. Dazu gehörte auch eine Erste-Klasse-Infrastruktur. Mal eben einen internationalen Flughafen bauen? Was sich in Berlin über Jahre hinzog, war in Durban eine Sache von kaum zwei Jahren. Noch heute profitiert die Hafenstadt davon.

„100 Jahre herrschte der Glaube vor, Afrika könne keine WM auf die Beine stellen“, sagte Jordaan und verweist auch auf die Zweifler, die einen „Plan B“ für den Ausrichter Südafrika forderten. „Afropessimismus war eine große Herausforderung“. Als Gastgeber zeigte sich Südafrika jedoch von der besten Seite und verbuchte damit einen Imagegewinn, der sich in den Folgejahren auch in steigenden Touristenzahlen bemerkbar machte. Allen Zweiflern an Südafrikas Leistungsfähigkeit und rechtzeitiger Fertigstellung der Infrastruktur zum Trotz wurde es ein unbeschwertes Fußball-Festival.

Die WM war zugleich der letzte große Auftritt des schon sichtlich gebrechlichen Freiheitshelden Nelson Mandela vor einem Weltpublikum. Der damalige Fifa-Präsident Sepp Blatter hatte Mandela zunächst wegen des Unfalltods einer nahen Verwandten nicht zum WM-Auftakt verpflichten können, bestand dann aber auf einem kurzen Auftritt vor dem Finale. Trotz eisiger Kälte – in der Südhemisphäre herrscht im Juli Winter – wurde der unter einer Pelzmütze gütig lächelnde und winkende Mandela auf einem Golfwägelchen mit seiner Frau Graca einmal durchs Stadion gekarrt.