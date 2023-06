Das Ergebnis dieses Fußballspiels im Starkregen der georgischen Stadt Kutaisi war schon enttäuschend genug, mit einem mageren 1:1 musste die deutsche U 21 sich in ihrem ersten Spiel gegen Israel begnügen. Die Stimmung war schlecht nach diesem missglückten Start in die Europameisterschaft. Und sie wurde noch schlechter.

Die meisten Spieler waren bereits im Mannschaftsbus verschwunden, als Youssoufa Moukoko von rassistischen Beleidigungen auf Instagram erzählte, die sich gegen ihn und Jessic Ngankam richteten. „Wenn wir gewinnen, dann sind wir alle Deutsche, wenn wir verlieren, bekommst du diese Affen-Kommentare“, sagte der Stürmer von Borussia Dortmund, der genau wie Ngankam einen Elfmeter verschossen hatte.

„Gegen diese Menschen muss man kämpfen, egal wie“, fuhr Moukoko fort, der nicht zum ersten Mal mit solchen Vorkommnissen konfrontiert wurde. „Aber“, sagte er, „dieses Mal hat es mir schon weh getan, weil kein Spieler absichtlich einen Elfmeter verschießt.“

„Schockiert und enttäuscht“

Ngankam äußerte sich nicht, ist nach Aussage Moukokos aber sehr niedergeschlagen gewesen, und Trainer Antonio di Salvo musste sich plötzlich mit einem Thema befassen, das weit jenseits seiner Kernaufgabe als Fußballlehrer liegt. „Es ist ein Unding, wenn sich irgendwelche Menschen anonym im Internet äußern und unsere Jungs rassistisch beleidigen, das geht überhaupt nicht“, sagte der Trainer. Moukoko und Ngankam seien Spieler, „die sehr gerne für Deutschland spielen, die Deutsche sind, die alles geben für das Land, deshalb bin ich auch persönlich schockiert und enttäuscht.“

Damit wird die Stimmung bei der U 21, die in Georgien und Rumänien ihren Titel von 2021 verteidigen möchte, plötzlich von einem Stoff eingetrübt, dem vor allen Dingen mit großer Hilflosigkeit begegnet wird. Denn einerseits erhalten die Rassisten mit jedem neuen öffentlich diskutierten Vorfall eine große Macht. Verletzende Beleidigungen und Anfeindungen einfach zu ignorieren, wäre andererseits aber auch kein zufriedenstellender Umgang. Also wird das Problem alle paar Wochen durch irgendeinen Vorfall neu auf die Agenda gespült, ohne dass sich Grundlegendes ändert.

Als beispielsweise die Engländer Jadon Sancho, Buyako Saka und Marcus Rashford im Elfmeterschießen des EM-Endspiels 2021 verschossen, wurden sie so massiv rassistisch beleidigt, dass in ihrem Heimatland eine gesellschaftliche Debatte in Gang geriet. Ohne echte Lösung.

„Das muss bestraft werden“

Eine in Teilen funktionierende Strategie scheint immerhin Torhüter Noah Atubolu zu haben, der ebenfalls familiäre Wurzeln in Afrika hat. Er sei so defensiv in den sozialen Medien unterwegs, dass er wenig abbekommt von dem Gift des Hasses, erzählte er. Aber diese Zurückhaltung kann man von niemandem verlangen, schließlich ist ein erfolgreicher Instagram-Kanal und der Austausch mit Fans für viele Sportler ein wichtiger Teil der Selbstvermarktung.

Die Schattenseite ist diese sich permanent wiederholende Endlosschleife der Bosheit. Vor dieser Europameisterschaft soll bereits Yann Aurel Bisseck beleidigt worden sein, nachdem er zum Kapitän der U 21 ernannt wurde.Wirksame Gegenmaßnahmen sind rar.

„Es ist nicht einfach, das Internet und die digitalen Medien zu kontrollieren, aber das muss bestraft werden“, sagte Di Salvo, dessen Mannschaft nun ein schwieriges Thema durch die kommenden Tage schleppen wird. „Förderlich ist das nicht“, sagte er, nachdem seine Spieler eigentlich bestens gelaunt nach Georgien gereist waren.

Richtig schlecht war die Mannschaft auch an diesem Abend nicht gewesen, habe jedoch „zu viele Chancen liegen lassen“, sagte Di Salvo; die Elfmeter waren nur zwei davon. Und nach einer Gelb-Roten Karte für den Israeli Eden Karzev hatte die DFB-Ausahl sogar eine ganze Halbzeit lang in Überzahl gespielt. Da stand es nach Toren von Dor Turgeman (20.) und Bisseck (26.) bereits 1:1, ein weiterer Treffer fiel nicht mehr.

Im nächsten Spiel gegen Tschechien am Sonntag (18.00 Uhr, im F.A.Z.-Liveticker zur U-21-Europameisterschaft und bei Sat1) steht das DFB-Team damit bereits ziemlich unter Druck, und wie es mit dem Rassismusthema weiter geht, ist erstmal offen.

Vor wenigen Tagen hat der Weltverband Fifa nach wiederholten Beleidigungen gegen den Brasilianer Vinicius Junior vom Real Madrid angekündigt, eine Arbeitsgruppe einzurichten, „es ist sehr wichtig, nicht nur über Rassismus und Diskriminierung zu reden, sondern entschlossen und überzeugend zu handeln – null Toleranz“, sagte Fifa-Präsident Gianni Infantino am Rande eines Länderspiels der Seleção. „Wir wollen Rassisten in den Stadien und in den sozialen Medien identifizieren. Sie sind Kriminelle.“