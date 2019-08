Wegen Testspiel-Verzichts : Wütender Fan reist Ronaldo bis nach Schweden nach

Aktualisiert am

Weil er bei einem Testspiel in Seoul nicht im Einsatz war, ist ein aufgebrachter Fan Cristiano Ronaldo bis nach Schweden hinterher gereist. Dort versuchte der Südkoreaner, den Portugiesen zur Rede zu stellen.

Immerhin in Solna spielte er: Cristiano Ronaldo während des Vorbereitungsspiels zwischen Juventus Turin und Atletico Madrid Bild: AFP

Ein südkoreanischer Fußball-Fan ist offenbar bis nach Schweden gereist, um Superstar Cristiano Ronaldo wegen dessen Verzicht auf einen Einsatz bei einem Testspiel in Seoul zur Rede zu stellen. Auf einem Youtube-Video, das bereits mehr als drei Millionen Mal angeklickt wurde, dokumentierte Kwak Ji-hyuk seine vergeblichen Versuche, eine Reaktion Ronaldos zu erhalten.

Der portugiesische Stürmer von Juventus Turin reagierte aber weder auf Kwaks englische Frage („Warum hast Du in Korea nicht gespielt?“) noch auf dessen Plakat. Juventus gastierte in der vergangenen Woche in Stockholm zu einem Testspiel gegen Atlético Madrid.

Ende Juli hatte Ronaldo entgegen einer angeblichen vertraglichen Abmachung bei einem ausverkauften Testspiel von Juventus gegen eine südkoreanische Auswahlmannschaft vor 63.000 Zuschauern in Seoul nicht auf dem Platz gestanden. Das hatte in Südkorea für große Verärgerung gesorgt. Die südkoreanische Liga forderte nun bereits eine Entschuldigung vom Club. Mehr als 2500 enttäuschte Fans hätten zudem eine Sammelklage initiiert, die sich gegen den Veranstalter The Festa richtet.

Laut einem Bericht des koreanischen Fernsehsenders SBS hätte sich Juventus verpflichtet, dass Ronaldo bei dem Freundschaftsspiel mindestens 45 Minuten spielen und ein Fan-Treffen abhalten sollte. Beide Abmachungen seien nicht eingehalten worden.