Ralf Kellermann, der Sportliche Leiter des VfL Wolfsburg, spricht im Interview über das Champions-League-Finale und die Folgen des großen Interesses am Fußball der Frauen.

Herr Kellermann, der VfL Wolfsburg verkörpert im Finale gegen den FC Barcelona an diesem Samstag (16.00 Uhr im ZDF und bei DAZN) die letzte Hoffnung auf einen deutschen Sieger in der Champions League in dieser Fußballsaison. Wie realistisch ist die Chance auf den Titelgewinn?

Wir haben auf jeden Fall Hoffnung, dass wir als klarer Außenseiter das Finale gewinnen können. Das ist auch unser erklärtes Ziel. Ganz klar: Wenn unser gesamter Kader zur Verfügung steht, rechnen wir uns gute Chancen aus, Barcelona zu schlagen.