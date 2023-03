Ihm gelang, was kein anderer schaffte: 13 Tore bei einer WM. Und trotzdem stand Just Fontaine im Schatten eines Weltstars: Pelé. In den Herzen der Franzosen aber hatte er immer einen Platz.

Just Fontaine in seinem Glanzjahr 1958 Bild: Getty

Fontaine – französische Schulkinder verbinden mit diesem Namen Fabeln wie „Die Grille und die Ameise“, französische Fußballfans aber einen Fabel-Rekord: 13 Tore bei einer einzigen Weltmeisterschaft. Acht mit rechts, vier mit links, eins per Kopf. Das war im Fabeljahr 1958, und Just Fontaine schien in jenem schwedischen Sommer die Tore horten zu wollen wie die Ameise ihre Vorräte für den Winter, während die Grille sich lieber sorglos amüsierte.

Bei jeder anderen WM wäre Fontaine mit dieser Ernte zum Weltstar geworden. Doch damals wurde das ein anderer, der erst am Anfang stand und schon alles in den Schatten stellte: der 17-jährige Pelé. Just Fontaine war auch erst 24, als er seinen Rekord aufstellte, der für „L’Équipe“, Frankreichs große Sportzeitung, „unerreicht bleiben wird“. Doch während Pelés einmalige, fast zwanzigjährige Karriere 1958 erst begann, blieben Just Fontaine nur noch zwei gute Jahre, ehe ein böses Foul das Ende brachte. Allerdings nicht das seiner Popularität. Bis ins hohe Alter blieb der fabelhafte Franzose ein Liebling seiner Landsleute. Nun ist er 89-jährig gestorben – zwei Monate nach Pelé.

Damals war Fontaine erst durch die Verletzung des Kollegen René Bliard ins Team gerutscht. Er traf dann in allen sechs Spielen, im letzten, dem um Platz drei gegen Deutschland, sogar vier Mal. Über den einzigen, der seinem Rekord in den letzten 65 Jahren noch nahe kam, Gerd Müller 1970 mit zehn Toren in Mexiko, sagte Fontaine: „Ich war schneller, er hatte den besseren Torinstinkt.“

Aber Fontaine hatte es wohl auch etwas leichter als Müller. In seinem Jahrzehnt, den fünfziger Jahren, schien der Fußball in einer Welt, die einen Weltkrieg überlebt hatte, so frei von Zwängen wie seitdem nie wieder. Tore fielen wie am Fließband, der Trefferschnitt des Turniers 1954 lag bei bis heute unerreichten 5,4 pro Spiel, der von 1958 bei immer noch 3,6.

„Familienmitglied für Millionen von Franzosen“

Und die heroischen Taten der Mannschaften, in die Heimat übertragen mit bebenden Radiostimmen und flimmernden Schwarz-Weiß-Bildern, schufen Mythen für Generationen – wie 1954 das „Wunder von Bern“ in Deutschland und 1958 der Triumph der „Selecão“ in Brasilien. Auch in Frankreich entstand eine bleibende Liaison zwischen Nation und Nationalmannschaft, besonders durch den famosen Fontaine, der „L’Équipe“ zufolge „auf ewig ein Familienmitglied für Millionen von Franzosen bleiben wird, die ihn damals entdeckten“ – bei jener „heroischen WM, die eine enorme kulturelle Wirkung im ganzen Land hatte“.

Bis diese Wirkung von einer anderen WM übertroffen wurde, war die Welt eine völlig andere und der Typus des Torjägers, jene einst spektakulärste Spezies im Fußball-Biotop, erstmals vom Aussterben bedroht. 1958 hatte Frankreich einen Mittelstürmer, der 13 Tore schoss, und wurde Dritter, 1998 einen, der null Tore schoss, und wurde Weltmeister. Just Fontaine hatte Mitleid mit Stéphane Guivarc‘h: „Ich hätte in diesem Team auch nicht getroffen.“ Fontaine, null Tore? Diese These gehört wohl auch ins Reich der Fabel.