Abschluss der WM-Qualifikation : Wenn der Zauberjunge zittert

So manchem Anhänger von Borussia Dortmund, der sich zu Beginn der neuen Woche mit frischen Nachrichten zu seinem Lieblingsklub versorgte, muss am Montag ein Schreck in die Glieder gefahren sein. Das Portal „Ruhr24“ ging mit der Schlagzeile „Erling Haaland plötzlich bei der Nationalmannschaft – Zorc reagiert deutlich“ auf den Markt. Wer das las und zudem wusste, dass Haalands norwegisches Nationalteam am Dienstagabend zu einem Duell von historischer Bedeutung in den Niederlanden antritt, musste meinen, der an einer schweren Oberschenkelverletzung laborierende Haaland könne tatsächlich zum Einsatz kommen.

Das ist selbstverständlich nicht der Fall, wie weiter unten im Text klar wird, und Zorcs deutliche Reaktion besteht darin, dass er offenbar nichts gegen die Reisen des an seiner Genesung arbeitenden Profis einzuwenden hat. Der verletzungsanfällige Superstar ist nach einigen Tagen in der Herbstsonne von Marbella nach Rotterdam geflogen, um moralisch Beistand zu leisten. Denn die Fußballnation Norwegen erlebt emotional sehr bewegende Tage.

Lange Zeit war das Team in der WM-Qualifikation hervorragend positioniert, die vierte Teilnahme am Weltturnier nach 1938, 1994 und 1998 war greifbar nah. Erst recht, solange Haaland gesund gewesen ist. Nach einer beachtlichen Aufholjagd der Türkei unter dem neuen Trainer Stefan Kuntz und einem enttäuschenden 0:0 gegen Lettland am vorigen Samstag sind die Skandinavier nun jedoch plötzlich auf den dritten Platz abgestürzt.

Haaland verändert die Mannschaft

„Bleischwer“ fühle er sich, sagte Kapitän Martin Odegaard vom FC Arsenal nach der torlosen Partie, während Stale Solbakken darauf beharrte, dass der Ausfall von Haaland nicht die Hauptursache für die Enttäuschung sei: „Erling hat nur die Hälfte der Qualifikationsspiele bestritten, damit müssen wir leben“, erklärte der Trainer. „Wir haben viele gute Matches mit Erling gemacht und viele gute Matches ohne ihn. Wir begrüßen ihn wieder, wenn er bereit ist.“

Vermutlich versucht der norwegische Fußball-Lehrer, der von 2011 bis 2012 beim 1. FC Köln arbeitete, mit diesen Worten das Selbstvertrauen der gesunden Akteure zu stärken. Denn genau genommen ist Haaland der Spielertyp, der gegen die Letten fehlte, um die Vielzahl der Chancen mit Toren zu veredeln. Beim BVB lässt sich ja ebenfalls gut beobachten, dass Haalands Präsenz auf dem Platz zuverlässig aus einem guten Team ein erfolgreiches macht. Aber inzwischen geht es den Norwegern schon wieder besser als unmittelbar nach dem Rückschlag vom Samstag.

In der Stunde, als das Spiel gegen die Letten öffentlich aufgearbeitet wurde, führte Holland nämlich zuerst 1:0, dann 2:0 gegen Montenegro. Es sah ganz schlecht aus für die Norweger. Mit einem Sieg der Niederlande hätten sie die Qualifikation nicht mehr aus eigener Kraft schaffen können. Doch das Ensemble von Louis van Gaal vergeudete seinen Vorsprung in der Schlussphase und spielte nur 2:2.

Nach dieser Achterbahnfahrt der Gefühle sagte Ödegaard, der als Teenager zu den größten Talenten der Welt zählte und im Nachwuchs von Real Madrid spielte: „Alles ist möglich.“ Keine europäische Qualifikationsgruppe ist umkämpfter. Es wird ein Drama geben, wenn die Niederlande an diesem Dienstag auf Norwegen treffen und zeitgleich die Türkei in Montenegro antritt.

Große Erwartungen in der Türkei

Norwegen benötigt einen Sieg im Rotterdamer De Kuip, in dem aufgrund der Pandemie keine Zuschauer zugelassen sein werden, um sicher Zweiter zu werden. Sogar Platz eins und die direkte Qualifikation für die WM 2022 ist dann möglich, sofern die Türkei nicht gewinnt. Die stolzen Holländer wären bei einer Niederlage und dem dann drohenden Absturz auf Rang drei möglicherweise gezwungen, zum zweiten Mal nacheinander ohne eigenes Team bei der WM zuschauen.

Und die Türken hoffen auf ihre erste Teilnahme seit ihrem dritten Platz 2002, Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat sich als Zuschauer angekündigt, die Erwartungen sind groß. Nicht nur der Despot wäre schwer enttäuscht, wenn seine Nation im kommenden März nicht einmal die Play-offs bestreiten dürfte.

Viele neutrale Beobachter und wahrscheinlich auch die Marketingleute der Fifa drücken eher Norwegen die Daumen, denn bei einer WM sind die schillernden Stars der Welt immer besonders erwünscht. Haaland wäre ein Gewinn für das Turnier in Qatar, und mit dem früheren Leipziger Alexander Sörloth vom spanischen Tabellenführer Real San Sebastián, Ödegaard oder Eintracht Frankfurts Jens-Petter Hauge hat der Dortmunder auch noch ein paar sehr gute Mitspieler.