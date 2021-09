6:0 gegen Armenien : Das Spiel hat wieder Spaß gemacht

Hansi Flick ist kein rhetorischer Feuerwerker. Das bewahrt ihn davor, es mit seinen Urteilen im Negativen wie im Positiven zu übertreiben. Nach dem mühsamen Start seiner Amtszeit als Bundestrainer und Nachfolger von Joachim Löw bewertete er den 2:0-Auftakt im Weltmeisterschaftsqualifikationsspiel der Gruppe J gegen den sieg- und punktlosen Tabellenletzten Liechtenstein in Sankt Gallen positiver als die professionellen Kritiker der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Auch um seine Spieler nicht gleich ins Grübeln zu bringen, auch, um ihnen Mut für die zweite Bewährungsprobe zuzusprechen, auch, um seine Premiere im Gesamtkontext der eben erst begonnenen gemeinsamen Arbeit zu bewerten. Also war in Flicks Augen vieles brauchbar und verbesserungsbedürftig zugleich, was er bei der ersten Arbeitsprobe nach gerade mal drei Trainingseinheiten gesehen hatte.

Am Sonntag, als der dreimalige Weltmeister in Stuttgart gegen den bis dahin Gruppenersten Armenien mit Lust und Laune 6:0 nach den Treffern von Gnabry (6./16. Minute), Reus (35.), Werner (45.), Hofmann (52.) und Debütant Adeyemi (90.+1) gewonnen und sich zurück auf Rang eins in dieser leichtesten aller Qualifikationsgruppen katapultiert hatte, kommentierte Flick den Auftritt seiner Mannschaft zunächst ähnlich antizyklisch wie nach dem ideenarmen Auftritt drei Tage zuvor. Er zügelte zunächst seine Begeisterung, als er Sätze sagte, wie, „die Mannschaft kann froh sein über die Leistung, ab Dienstag müssen wir uns aber wieder konzentrieren, wir haben ein Spiel in Island vor der Brust“. (Spiel am Mittwoch, 20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur WM-Qualifikation und bei RTL).

Tatsächlich hatten seine Spieler in den neunzig plus drei Minuten davor die zugelassenen 18.000 Zuschauer im Stuttgarter Stadion von Anfang bis Ende beglückt ob der Begeisterung, mit der sie ihre Arbeit zu einer Kür mit Sternchen aufgewertet hatten. Die Spieler verwöhnten die Fans mit der Hingabe, wie sie ihre Aufgabe lösten und ihre Aufträge erfüllten.

Die neue Kraft und das frische Selbstbewusstsein, das von diesem Team ausging nach einem Blitzstart, der sogleich mit sehenswerten Treffern belohnt wurde, löste ein Stimmungshoch in der schwäbischen WM-Arena aus wie zuletzt nur der Ausreißer nach oben beim Münchner 4:2-Sieg über Portugal in der Europameisterschafts-Gruppenphase. Es folgte das böse Erwachen mit dem frühen Ausscheiden im schmucklosen Duell mit den Engländern.

Diesmal aber könnte es sein, dass der Verheißung vom Sonntagabend weitere Vorstellungen voller Intensität und Tatkraft folgen. Schon deshalb, weil Flicks Fußball ganz anders als der zuletzt mutlos wirkende Löw-Fußball ausschaut. Beim neuen Bundestrainer wird früh und forsch schon an des Gegners Strafraum per Gegenpressing attackiert. Dazu wird der Mut zur Attacke mit Tempofußball, schneidigen Kombinationen und Tiefenläufen systematisch gefordert, auf dass sich der Aufwand lohnt. Die beiden Volltreffer, die der Münchner Serge Gnabry in seiner Heimatstadt Stuttgart vorlegte, waren dafür symptomatisch und das, was der Bundestrainer einen „Impuls“ nannte.

Die Armenier, nach Deutschland gekommen, um ihre neue Klasse zu zeigen, erwiesen sich dazu ob ihrer defensiven Durchlässigkeit als der ideale Gegner, um den neuen Spirit und den frischen Mut im deutschen Team anschaulich demonstrieren zu können. Die schön mit punktgenauen Pässen wie dem des überragenden Spielgestalters Goretzka auf Gnabry vor dem 1:0 oder Hackenvorlagen wie von Werner auf Reus vor dessen Treffer zum 3:0 heraus gespielten Tore spiegelten die neue Spielfreude exemplarisch. Auch die wiederbelebte Kampfeslust der Deutschen entzückte das Publikum, etwa, als der aufs Neue sehr fleißige Leroy Sané einen Defensivzweikampf am eigenen Strafraum gegen einen Armenier gewann (48.).

„Wir wollten ein Spiel zeigen, das die Leute begeistert und das Freude bereitet, nicht mehr, nicht weniger“, beschrieb der von Satz zu Satz mehr auftauende Bundestrainer den gemeinschaftlichen Plan vom Sonntag. Flick genoss das atmosphärische Gemeinschaftserlebnis am Sonntag. „Wir haben Gänsehaut bekommen, das haben wir lange nicht erlebt.“

Nach Jahren der spürbaren Entfremdung zwischen einer oft freudlos vor sich hinwerkelnden Nationalmannschaft und ihrer auf Distanz gegangenen Fans war der Schulterschluss von Stuttgart so etwas wie der eigentliche Hauptgewinn bei einem Spiel, in dem die Deutschen zumindest zeigten, dass mit ihnen schon bald wieder zu rechnen sein könnte.

Mit einer Ehrenrunde schloss das Team einen rundum gelungenen Abend ab. Goretzka empfand das Miteinander zwischen Spielern und Zuschauern als „Balsam für die Seele. Ich habe überall leuchtende Augen und strahlende Gesichter gesehen. Das ist das, worum es beim Fußball gehen muss.“