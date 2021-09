Aktualisiert am

DFB-Team in WM-Qualifikation : Neuer und Müller fehlen bei Flick-Premiere

Hansi Flick muss bei seiner Länderspiel-Premiere als Bundestrainer ohne Kapitän Manuel Neuer und Routinier Thomas Müller auskommen. Stammtorwart Neuer steht wegen seiner Knöchelblessur am Donnerstag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur WM-Qualifikation und bei RTL) im WM-Qualifikationsspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen Liechtenstein in St. Gallen nicht zur Verfügung.

Sein Münchner Klubkollege Müller reist wegen muskulärer Probleme am linken Oberschenkel aus dem DFB-Quartier in Stuttgart ab und fällt damit auch für die folgenden Partien gegen Armenien und auf Island aus.

„Wir haben genügend Spieler an Bord und können ihn auch ersetzen“, sagte Flick am Mittwoch über Müller. Man wolle kein Risiko eingehen. Für Neuer wird gegen Liechtenstein Bernd Leno vom FC Arsenal im Tor stehen. Am Sonntag gegen Armenien in Stuttgart und drei Tage später gegen Island soll der 35 Jahre alte Neuer wieder einsatzbereit sein.

Flick zog ein positives Fazit der ersten Trainingstage in Stuttgart. „Die Mannschaft zerreißt sich hier für Deutschland. Das ist das A und O. Deswegen sind wir sehr überzeugt von der Mannschaft“, sagte Flick.

DFB-Direktor Oliver Bierhoff sieht die deutsche Nationalmannschaft nach dem Bundestrainer-Wechsel von Joachim Löw zu Flick vor einer komplett neuen Zeitrechnung. „Es ist ein Neuanfang, wir starten bei null“, sagte Bierhoff am Mittwoch während des Abschlusstrainings der DFB-Auswahl für das erste Länderspiel mit Flick als Chefcoach. Die letzte Übungseinheit wurde noch in Stuttgart vor der Busfahrt in die Schweiz zum Spielort St. Gallen absolviert.

Bierhoff machte den Gruppensieg zur eindeutigen Vorgabe für die verbleibenden sieben Ausscheidungsspiele für die WM-Endrunde 2022 bis November. „Die direkte Qualifikation ist klares Ziel, auch wenn wir in der Gruppe nur Dritter sind. Da wollen wir die Position wieder klarstellen“, sagte der 53 Jahre alte DFB-Direktor mit Blick auf Platz eins. Nur der Gruppenerste löst direkt das Ticket nach Qatar.

Das DFB-Team liegt nach drei Spieltagen mit sechs Punkten hinter Tabellenführer Armenien (9 Zähler) und der punktgleichen Auswahl aus Nordmazedonien (6), gegen die man noch unter Löw Ende März daheim mit 1:2 verloren hatte. Flick hat für die ersten Qualifikationsspiele unter seiner Regie gegen Liechtenstein sowie am Sonntag in Stuttgart gegen Armenien und drei Tage später in Reykjavik gegen Island neun Punkte zum Ziel erklärt.

Die Nationalmannschaft verzichtet vor dem Spiel gegen Liechtenstein auf eine abermalige öffentliche Protestaktion gegen das Gastgeberland Qatar. „Das bedeutet nicht, dass die Mannschaft nicht dafür stünde, was sie dokumentiert hat“, sagte DFB-Pressesprecher Jens Grittner am Mittwoch in Stuttgart.

Auch wird der namentlich noch nicht benannte Vertreter von Neuer als Kapitän diesmal im Gegensatz zu den EM-Spielen in diesem Sommer keine Binde in den Regenbogenfarben tragen. „Es gilt aber immer noch das Bekenntnis, das mit der Binde zum Ausdruck kam“, sagte Grittner. Die Spieler stünden immer noch für die unverhandelbare und universelle Gültigkeit von Menschenrechten ein. Gleiches gelte für das Trainerteam, betonte der neue Bundestrainer Flick vor seiner Premiere in St. Gallen.

Im März hatte die DFB-Auswahl unmittelbar vor Beginn der WM-Qualifikationsspielen gegen Island, in Rumänien und gegen Nordmazedonien mit unterschiedlichen Aktionen die Einhaltung der Menschenrechte angemahnt und damit auch auf die Lage im Emirat Katar hingewiesen.

„Das sind Botschaften, die immer gelten“, sagte Grittner, auch wenn nun nicht mehr vor jedem Spiel neue Aktionen folgen würden. Das tragen der Regenbogen-Binde aus Solidarität mit homosexuellen Menschen sei eine spezielle Aktion im Pride-Monat Juni gewesen. Auch zu dieser Grundhaltung für ein selbstbestimmtes Leben aller Menschen bekenne sich die Mannschaft unverändert.