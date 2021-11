WM-Qualifikation : Trainer van Gaal nach Unfall vorerst im Rollstuhl

Das WM-“Finale“ mit den Niederlanden in der Qualifikation gegen Norwegen wird für Louis van Gaal zu einer schmerzhaften Angelegenheit – unabhängig vom Ergebnis. Der 70-Jährige hat bei einem Fahrradunfall am Sonntagabend einen Knochenbruch an der Hüfte erlitten und sitzt vorübergehend im Rollstuhl. „Ich habe große Schmerzen“, sagte van Gaal am Montag.

Eine zu große Sache wollte der frühere Bayern-Coach daraus aber nicht machen. „Ich kann alles tun, Coaching ist ja verbal – und mein Gehirn arbeitet gut. Ich habe alles gemacht wie sonst auch“, betonte er auf einer Pressekonferenz, zu der er zugeschaltet wurde. Außerdem gebe es im Stadion De Kuip in Rotterdam ja einen Aufzug, scherzte er zur Freude des schmunzelnden Kapitäns Virgil van Dijk. „Das war sicher ein Schreck“, sagte der über den Unfall.

Oranje führt seine Gruppe G vor dem letzten Spieltag am Dienstag (20.45 Uhr bei DAZN) mit 20 Zählern vor den punktgleichen Verfolgern aus Norwegen und der Türkei (je 18) an. „Wir haben mehr Qualität als Norwegen – und das werden wir auch zeigen“, sagte van Gaal.

Der Unfall ereignete sich laut niederländischen Medien, als van Gaal sein Rad abstellen wollte. Er habe den Abend im Krankenhaus verbracht, müsse aber nicht operiert werden, hieß es vom Verband. Van Gaal hatte sich bereits vor sechs Jahren einem Eingriff an der Hüfte unterziehen müssen.

Das Geisterspiel ist „schrecklich“

Das Abschlusstraining leitete er aus einem Golfcart. Aus dem Rollstuhl hat van Gaal bereits 2007 gecoacht, damals als Trainer von AZ Alkmaar nach einem Beinbruch. Nun hat ihm via Twitter ein Scooterhersteller (Scoozy) spontan einen Elektrorollstuhl angeboten. Es steht viel auf dem Spiel. Der abschließende Spieltag elektrisiert sogar Königshäuser und Staatschefs. Und mancher deutsche Fan hofft auf eine Neuauflage des Klassikers: „Ohne Holland fahr“n wir zur WM!“ Wie zuletzt 2018.

Vor dem „Endspiel“ gegen Norwegen mit dem verletzten Tribünengast Erling Haaland ist Holland in Not. „Wir müssen den Kater runterspülen“, forderte van Gaal fast kleinlaut nach dem peinlichen 2:2 in Montenegro, das nicht nur Stürmerstar Memphis Depay „super dumm“ fand. Im Training vor seinem Unfall machte van Gaal ungewohnt auf gute Laune, warf die „positiviteitsorgel“ (De Telegraaf) an – und attackierte die Politik.

Dass Oranje sein „Finale“ in Rotterdam wegen der angespannten Corona-Lage vor leeren Rängen spielen muss, sei ein Unding, polterte er. Die Regierung von Mark Rutte habe „nicht logisch darüber nachgedacht“. Mittelfeldchef Frenkie de Jong findet das Geisterspiel „schrecklich“. Zumal Norwegen auf einen Edel-Fan zählen darf: Der verletzte Dortmunder Haaland unterbricht seinen Urlaub auf Marbella und fliegt ein.

Die spannende Lage war sogar Thema beim Treffen der Monarchen vergangene Woche. Norwegens König Harald V. witzelte sehr zum Vergnügen der niederländischen Königin Maxima über die Parallelen bei der Aussprache von Holland und Haaland (“Holan“) und wünschte Oranje „viel Glück – aber nicht zu viel“.

In Montenegro hat sich der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan als Zuschauer angekündigt. Trainer Stefan Kuntz schielt noch auf Platz eins und das damit verbundene Direkt-Ticket nach Qatar. „Wir sind bereit, wenn sich die Tür öffnet“, sagte er. Gilt das auch für die Niederlande? Auch unter van Gaal spiele Oranje „extrem unreif und verletzlich“, kritisierte das Algemeen Dagblad, der TV-Sender NOS sieht die Lage sogar als „hoffnungslos“ an. Zumal in Stefan de Vrij ein wichtiger Verteidiger ausfällt.

Und so wittert Norwegen seine Chance. „Alles ist möglich“, sagte Regisseur Martin Ödegaard. Oranje-Legende Rafael van der Vaart hält dagegen. Ja, seine Erben hatten in Montenegro „einen wirklich schlechten Tag, aber sie sind Topspieler – das wird ihnen in vier Tagen nicht zweimal passieren.“ Van Gaal wird das alles beobachten – vermutlich aus seinem Rollstuhl am Spielfeldrand.