WM-Qualifikation : Klarer Sieg in Andorra und ein Novum in Englands Fußball-Historie

Vize-Europameister England hat beim Gastspiel in Andorra keine Probleme. Schweden siegt klar gegen den Kosovo und hat gute Chancen, sich für die WM in Qatar zu qualifizieren. Auch die Schweiz kann weiter hoffen.

Einen Tag nach dem Brand im Nationalstadion von Andorra hat EM-Finalist England seine Aufgabe gegen das Team des Zwergstaates souverän erledigt. Der Vize-Europameister landete am Samstag beim 5:0 (2:0) im siebten Spiel der Qualifikation für die WM 2022 in Qatar den sechsten Sieg.

Damit ist dem Team von Trainer Gareth Southgate der Sieg in Gruppe I kaum noch zu nehmen. England führt drei Spieltage vor Schluss der Qualifikation mit 19 Punkten klar vor Albanien (15) und Polen (14) die Tabelle an. Die Treffer für England erzielten Ben Chilwell (17.), Bukayo Saka (40.), Tammy Abraham (59.), James Ward-Prowse (79.) und Jack Grealish (86.)

Das Spiel war von einem weiblichen Schiedsrichter-Team geleitet worden, was ein Novum in der Geschichte der englischen Nationalmannschaft darstellte. Als Schiedsrichterin fungierte die Ukrainerin Kateryna Monzu, die den ersten Treffer erst nach Absprache mit Video-Schiedsrichterin Stephanie Frappart (Frankreich) anerkannte.

Erst am Samstagmorgen hatte die UEFA grünes Licht für die Austragung der Partie gegeben, nachdem die Prüfungen ergeben hätten, dass die Feuerschäden am Stadion bis zum Anpfiff weitgehend behoben werden könnten. Bei dem Brand war die Bühne für die Kameras in Flammen und schwarzen Rauch gehüllt gewesen.

Einen großen Schritt in Richtung Play-offs machte die Schweiz. Die Eidgenossen siegten 2:0 (1:0) gegen die drittplatzierten Nordiren und bauten damit den Vorsprung auf sechs Punkte aus. Tabellenführer in Gruppe C bleibt Europameister Italien, der allerdings ein Spiel mehr hat als die Schweiz.

Serbien kletterte derweil in der Gruppe A an die Tabellenspitze. In Luxemburg reichte dem Team mit dem Frankfurter Filip Kostic ein 1:0 (0:0), um mit nun 14 Punkten an Portugal vorbeizuziehen, das allerdings noch eine Partie in der Hinterhand hat. Dänemark verteidigt seine makellose Bilanz mit einem 4:0 (4:0) gegen die Republik Moldau. Die Play-offs hat der EM-Halbfinalist bereits sicher.

Forsberg ebnet Schweden den Weg zum Sieg

Früher am Abend hat Emil Forsberg im WM-Qualifikationsspiel die Führung der Schweden beim klaren 3:0 (1:0) über den Kosovo erzielt. Der Stürmer von RB Leipzig verwandelte in der 29. Minute einen Foulelfmeter. Der vermeintliche Ausgleich durch Vedat Muriqi war wegen einer vorausgegangenen Abseitsstellung des Ex-Bremers Milot Rashica nicht gegeben worden (58.). Kurz danach sorgte Alexander Isak für das 2:0 (62.), der Ex-Mainzer Robin Quaison sorgte für die endgültige Entscheidung (79.). Schweden rückt mit nun zwölf Punkten in Gruppe B bis auf einen Zähler an Spitzenreiter Spanien heran.

Hoffenheims Stürmer Munas Dabbur war am Samstag für Israel erfolgreich, konnte aber beim 2:3 (2:1) mit seinem Team keinen Punkt aus Schottland entführen. Damit liegt Israel auf Platz drei nun schon vier Punkte hinter den zweitplatzierten Schotten, die erst in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Scott McTominay von Manchester United den Siegtreffer erzielten. Die Schotten hatten zuvor die Gäste-Führungen durch Eran Zahavi (5.) und Dabbur (31.) durch John McGinn (29.) und Lyndon Dykes (55.) jeweils ausgeglichen. Dykes war zuvor mit einem Foulelfmeter am israelischen Keeper Ofir Marciano gescheitert (45.). Spitzenreiter in Gruppe F bleibt Dänemark mit 18 Punkten.

In der Gruppe D erkämpfte die Ukraine dank eines 2:1 (2:1)-Erfolges in Helsinki über Finnland den kurzzeitig an Bosnien-Hercegovina verlorenen zweiten Platz zurück. Der Ex-Dortmunder Andrej Jarmolenko war bereits nach vier Minuten mit einem 25-Meter-Schuss erfolgreich, Roman Jaremtschuk sorgte nach 34 Minuten für den Endstand. Zuvor hatte der Ex-Schalker Teemu Pukki in seinem 98. Länderspiel den Ausgleich erzielt. Die beiden Leverkusener Lukas Hradecky und Joel Pohjanpalo konnten die zweite Niederlage der nunmehr nur noch viertplatzierten Finnen nicht abwenden.

Die Bosnier hatten dank zweier Tore von Stürmer Smail Prevljak (25., 66.) mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg in Kasachstan den ersten Sieg verbucht. Damit rangiert das Team des früheren Wolfsburgers Edin Dzeko mit sechs Zählern hinter Weltmeister Frankreich (12 Punkte) und der Ukraine (8) auf Platz drei.