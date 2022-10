Die Nacht von Sevilla 1982 : „Mon dieu! Rümmenisch!“

Stell dir vor, es ist Spiel des Jahrhunderts – und du musst zur Halbzeit ins Bett. Der 8. Juli 1982 war ein Donnerstag, und für den Achtjährigen bedeutete das: am nächsten Morgen Schule, da kannten die Eltern kein Pardon. Fußball war damals halt auch noch nicht das, was er heute ist. Und so hat die erste Erinnerung an eine Weltmeisterschaft überhaupt mit Fußball im engeren Sinne gar nichts zu tun: dass der Abend zu Ende war, noch bevor es Nacht wurde in Sevilla.

Man muss aber gar nicht eine unter derart widrigen Umständen begonnene Fußballsozialisation besitzen, um sich über ein Buch wie das von Manuel Neukirchner zu freuen. „Die Nacht von Sevilla“ ist nicht das einzige Werk, das aus Anlass des vierzigsten Jubiläums des WM-Halbfinales zwischen Frankreich und Deutschland erschienen ist, jenes von Stephan Klemm mit demselben Titel wurde an dieser Stelle schon besprochen, eine französische Verarbeitung an anderer.

Aber es schafft etwas, das dem Medium Buch (von dem es heißt, dass es heute nicht mehr das ist, was es damals war) im Fußballzeitalter seiner medialen Beliebigkeit wohl nicht mehr viele zutrauen würden: etwas nachzuerleben – nachzuholen –, als wäre man selbst dabei.

Der Wendepunkt des Spiels

Neukirchner, Gründungsdirektor des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund und studierter Literaturwissenschaftler, hat für seinen Blick auf Sevilla gründlich Quellen gesichtet und Zeitzeugen gehört und die Zitate der Beteiligten dann zu einem „Fußballdrama in fünf Akten“ montiert. Das entfaltet optisch schon mal Wirkung, weil der Text wie ein faksimiliertes Theaterbändchen auf die großformatigen Seiten drapiert ist. Allerdings wird aus einem Spiel, das kleine und große Dramen in seltener Dichte versammelt, größer noch als beim „Jahrhundertspiel“ von 1970, noch nicht automatisch ein Drama im literarischen Sinne.

So sorgt zwar manche Schilderung der Haupt- und Nebenfiguren für sich für Erhellung, etwa als es um Einblicke in die Psychologie des Elfmeterschießens geht (Breitner) oder wenn aus der Figurenrede die sehr unterschiedlichen realen Temperamente gerade der deutschen Spieler deutlich werden (Breitner!), und hin und wieder auch für Erheiterung: „Oh mon dieu! Rümmenisch!“, hört man den französischen Staatschef Mitterrand vorahnungsvoll aufstöhnen, als der deutsche Stürmer eingewechselt wird – es ist der Wendepunkt des Spiels.

Aber alles in allem schlägt das Konstruktionsprinzip nicht die Funken, die man bei diesem Aufwand vielleicht erhofft hätte. Vielleicht weil die Rollen dafür auch zu klar verteilt sind, Gut und Böse, Battiston und Schumacher, französische Fußballkunst und teutonische Mentalitätsmaschine.

Das goldene Zeitalter der Sportfotografie

Einen unwiderstehlichen Sog entwickelt die Geschichte trotzdem, was einer anderen gründlichen Recherche zu verdanken ist. Die Weltmeisterschaft von 1982 spielte im goldenen Zeitalter der Sportfotografie, und auch wenn die Bilder heute schärfer sind: So nah wie damals kommen die Objektive den Protagonisten heute aufgrund vielfältiger Re­glementierungen längst nicht mehr.

Und was Neukirchner in dieser Hinsicht aus Sevilla zusammengetragen und komponiert hat, lässt einen fast leibhaftig eintauchen ins Geschehen, in die mit Christus- und Marienbildern behängte Kabine der Deutschen, auf den Rasen des Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, mit atemraubenden Perspektiven von der Grasnarbe auf die steilen Ränge im Hintergrund, und dann ins Innerste der Mannschaften, als es um alles oder nichts (Elfmeterschießen) und zwischenzeitlich auch, so muss man das wohl sagen, um Leben und Tod geht (Battiston).

In den Gesichtern von Platini, Schumacher, Stielike, Six und anderen spielt sich das wahre Drama jener Nacht von Sevilla ab, und es fällt schwer, sich ein eindrucksvolleres Panorama menschlicher Extremzustände als Spiegel des Sports vorzustellen. In der Zusammenschau von Bild und Text wird die Nacht von Sevilla noch einmal lebendig: als ein Spektakel, das die Franzosen in die Hölle schickt, wo sie, verständlicherweise, lieber den Sieger schmoren sähen.

Von einem „Gottesurteil, das jedem Zweikampf getreu den klassischen Mythen eigen ist“, schreibt Bundeskanzler Schmidt noch in der Nacht des 8. Juli per Telegramm an Mitterrand und spricht den Franzosen das Mitgefühl der Deutschen aus. So jedenfalls gibt es das „Nachspiel“ bei Neukirchner wieder.

Ein sportliches gab es schon auch noch, das Finale gegen Italien. Das durfte sogar der Achtjährige bis zum Ende sehen, mit Breitners nach oben gerecktem Arm nach dem 1:3 als einziger Erinnerung. Es war wohl sehr prosaisch.