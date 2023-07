Aktualisiert am

Der neue PSG-Trainer Luis Enrique hofft auf eine besinnlichere Saison. Doch im Klub herrscht schon wieder Unruhe wegen Kylian Mbappé. Was wird aus dem Stürmer?

Geht er oder bleibt er? Paris Saint-Germain will sich von Kylian Mbappé nicht auf der Nase herumtanzen lassen Bild: dpa

Auch in dieser Sommerpause kehrt bei Paris Saint-Germain keine Ruhe ein. Der neue Trainer Luis Enrique hofft auf eine ruhigere Saison. Doch das wird schwer genug, und daran glauben in der französischen Hauptstadt die wenigsten. Zu chaotisch verliefen die vergangenen Wochen hinter den Kulissen, sei es bei der Suche nach einem Nachfolger für Christophe Galtier auf der Trainerposition oder bei den Neuverpflichtungen. Wochenlang verhandelten die Vereinsverantwortlichen mit Galtier um die Höhe der Abfindung, nachdem schnell feststand, dass der französische Coach nach nur einer Saison gehen muss. Er war in dieser Kabine voller Stars und Egos schlicht überfordert.

Galtier, ursprünglich mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet, hatte noch nie zuvor einen Spitzenverein wie PSG trainiert. Die Drucksituation war ihm fremd. An manchen Diskussionen – etwa die um den früheren Dortmunder Spieler Achraf Hakimi, der wegen Vergewaltigung angeklagt wurde – war er schuldlos. An anderen aber nicht. In seinen Pressekonferenzen unterliefen ihm immer wieder Fehler, die Gegenwind verursachten.