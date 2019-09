Fußball-Nationalmannschaft : Manuel Neuer und eine große Sehnsucht

Will mit dem DFB-Team wieder zur Weltspitze aufschließen: Manuel Neuer bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Niederlande in Hamburg Bild: dpa

Die Stimmung in der deutschen Nationalelf, das lässt sich kurz vor Saisonbeginn nicht anders sagen, ist ausgesprochen gut. Es wurde viel gelächelt und gewitzelt am ersten Tag. Und innerhalb des Teams, so versicherten DFB-Direktor Oliver Bierhoff, Kapitän Manuel Neuer und Torjäger Timo Werner am Dienstag unisono, freuten sich alle, endlich wieder zusammen zu sein. Mit anderen Worten: Die nächsten Gegner können ruhig kommen.

Man gab sich im DFB-Team auch gleich entsprechend zuversichtlich vor den Duellen am Freitag mit den Niederlanden und drei Tage später in Belfast mit Nordirland (jeweils um 20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Nationalmannschaft und bei RTL). „Sollten wir das Spiel gegen Holland erfolgreich gestalten, ist das ein weiterer Schritt. Die Charaktere und Qualitäten dazu haben wir sicherlich“, sagte Bierhoff vor dem Spitzenspiel der Qualifikationsgruppe C. „Wir wollen natürlich an die jüngsten Leistungen anknüpfen – möglichst mit drei Punkten hier zu Hause gegen die Niederlande“, sagte Torwart Neuer. Das klang selbstbewusst. Schon wieder selbstbewusst, sollte man vielleicht besser sagen.

Aus dem Kreis der Topteams herausgefallen

In der Fifa-Weltrangliste ist der deutsche Fußball 2019 nämlich längst aus dem Kreis der Topteams herausgefallen. Aktuell wird der viermalige Weltmeister vom Internationalen Fußball-Verband (Fifa) nur auf Rang vierzehn geführt, noch hinter Dänemark und Chile. Doch mit der ernüchternden Tatsache, der Spitze auch nach dem zu Jahresbeginn begonnen sportlichen Umbruch noch ziemlich hinterherzuhinken, fremdeln die Seriensieger von gestern auch im Jahr zwei nach der desaströsen Weltmeisterschaft in Russland trotzdem. „Wir wissen, dass die anderen Mannschaften aufgeholt haben. Wir können nicht mehr sagen, dass wir wie vor einigen Jahren konstant zu den ,Top vier‘ gehörten“, sagte Bierhoff.

Aber irgendwie gehörten sie trotzdem dazu. „Ich habe gestern mit Jogi (Löw, d. Red.) über die Vergangenheit und einige Spieler diskutiert. Meistens waren kleine individuelle Fehler, die eigentlich nicht dem Trainer oder der taktischen Ausrichtung zuzuschreiben sind, ausschlaggebend“, fuhr Bierhoff fort. Er begründete seine Sicht der Dinge mit dem Gegentor zum 0:1 gegen Mexiko, bei dem Hummels bei der desaströsen WM 2018 ausgerutscht war. Und griff dann in seiner Argumentation bis zu einem Tor von Italien nach eigenem Eckstoß bei der 1:2-Niederlage im EM-Halbfinale 2012 zurück. Das klang nach dem Versuch, bittere und schwere Niederlagen im Nachhinein auf Kleinigkeiten reduzieren zu wollen, auf Schwächen einzelner Spieler.

Vielleicht wollte Bierhoff einer verjüngten Mannschaft mit seinen Worten aber auch nur Mut machen für die kommenden Aufgaben. Denn ganz scheint sich die Nationalelf auch selbst noch nicht über den neuen Weg zu trauen. Auch wenn die Spieler schon wieder große Ziele ins Auge fassen, allerdings zögerlich. „Der EM-Titel ist für uns alle und für mich ein großer Traum, aber ich stehe im Hier und Jetzt. Ich denke nicht über den Sommer hinaus“, sagte Neuer auf die Frage, ob er nach einem Titelgewinn im kommenden Sommer seine Karriere in der Nationalelf mit dann 34 Jahren beenden würde.

Man spürt in dem Optimismus dieser Tage natürlich auch den Wunsch und die Sehnsucht der Spieler, so schnell wie möglich wieder dahin zurückzukehren, wo die Nationalelf herkam und sich über all die Jahre ganz selbstverständlich verortete: in den Kreis der Titelfavoriten. Tatsächlich waren auch die vergangenen drei Spiele seit dem Frühjahr (3:2 in den Niederlanden, 2:0 in Weißrussland, 8:0 gegen Estland) hoffnungsvolle Signale eines verjüngten Teams, das Tempo machen will.

Aber dass andere, wie die Niederländer, trotzdem schon weiter als sie selbst sein könnten, ist für die Nationalelf und ihren Kapitän keine Gewissheit, sondern nur noch eine offene Frage – aber gleichwohl die vielleicht spannendste vor dem deutsch-niederländischen Duell am Freitag. „Wir hatten schon einige Spiele gegen die Niederländer: Sie sind effektiv und gefährlich bei Standards, sie haben individuell gute Spieler und sind sehr eingespielt. Sie kennen die Mechanismen, die funktionieren. Deshalb war es immer gefährlich, wenn sie Offensivaktionen hatten. Sie sind abgezockt vor dem Tor“, sagte Neuer mit angemessenem Respekt.

Sie selbst müssten ihre Mechanismen und Abläufe im Spiel immer weiter einüben, das sei ein längerer Prozess. „Aber im Moment stehen wir gut da – dafür, dass wir eine neue Mannschaft aufgebaut haben.“ Und Werner, dem in drei Bundesligaspielen schon fünf Tore gelangen, sagte im Stil eines Stürmers, was er von sich und seinem Team verlangt, um auf dem Weg zur Europameisterschaft wieder einen Schritt weiterzukommen: „Solange wir kein Gegentor bekommen, sind wir immer in der Lage, ein Tor zu schießen.“ So einfach darf deutscher Fußball am Freitag natürlich auch mal wieder sein: Hinten zu null – und um den Rest kümmern sich vorne Werner und Co.