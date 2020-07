Rangnick? Rangnick, wer? : Wie zwei Mailänder Klublegenden den „Fußballprofessor“ verhinderten

Während seiner langen Karriere hat Zlatan Ibrahimovic allerhand Menschen aus der Welt des Fußballs kennengelernt. Wichtige und unwichtige. Ralf Rangnick gehört nicht dazu. „Wer ist Rangnick? Ich weiß nicht, wer Rangnick sein soll“, fragte der schwedische Stürmer kürzlich in einem Interview mit der „Gazzetta dello Sport“. Und das war genauso despektierlich gemeint, wie es klang. Rangnick, chi? Rangnick, wer?

Die Möglichkeit, dass Ibrahimovic diese Wissenslücke in naher Zukunft durch eine persönliche Zusammenarbeit schließen kann, ist nicht gegeben. Trotz intensiver Bemühungen von Mailands Geschäftsführer Ivan Gazidis wird der 62-Jährige so schnell nicht für den italienischen Klub arbeiten. Seit Monaten hatte Gazidis mit Rangnick über ein Engagement verhandelt. Im Raum stand eine Anstellung in Doppelfunktion, als Trainer und Sportdirektor. So wie sie Rangnick einige Zeit bei RB Leipzig innehatte, zuletzt in der Saison 2018/19. Daraus wird nun nichts. Stattdessen verlängerte Mailand den Vertrag mit Trainer Stefano Pioli bis zum 30. Juni 2022. Auch Sportdirektor Paolo Maldini dürfte über die Saison hinaus im Amt bleiben, nun da der Signore aus Germania nicht kommt.