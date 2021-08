Spaniens Ligachef Javier Tebas : Kämpfer gegen die Separatisten

Die einstmals stolze spanische Liga, in deren Stadien sich im vergangenen Jahrzehnt Cristiano Ronaldo und Lionel Messi um den Status als bester Fußballer des Planeten duellierten, leidet. Die beiden Weltstars haben „La Liga“ ebenso verlassen wie der legendäre Verteidiger Sergio Ramos und der Brasilianer Neymar.

Das Alter, die Pandemie, die wachsende Übermacht der Investorenklubs aus England und Frankreich – es gibt viele Ursachen für den Verlust an Strahlkraft. Und womöglich zählen auch einige Entscheidungen, die Javier Tebas, der seit 2013 amtierende Präsident der „Liga Nacional de Fútbol Profesional“ (LFP), getroffen hat, zu den Gründen für den Abschwung.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Auf Betreiben des 59 Jahre alten Juristen wurde etwa die Regel geschaffen, die den tränenreichen Abschied von Messi aus Barcelona unumgänglich machte. Jeder Klub darf nur 70 Prozent seiner Einnahmen in die Mannschaft stecken. So waren die finanziellen Lücken, die die Pandemie beim FC Barcelona gerissen hat, zu groß, um Messis Gehalt zu bezahlen.

Nicht nur deshalb ist Tebas derzeit der Kritik ausgesetzt. Hinter dem Rücken von Real Ma­drid hat er einen Deal mit dem Private Equity Investor CVC ausgehandelt, der für 2,7 Milliarden Euro zehn Prozent der Anteile der Liga übernehmen will. Dieses Geld könnte den Klubs dabei helfen, die Einbußen der vergangenen Monate zu kompensieren, sollte aber vor allem in Nachhaltigkeit und Infrastruktur fließen. Alle Erst- und Zweitligavereine stimmten zu, bis auf einen ungenannten Klub, Athletic Bilbao und die beiden Giganten: Real Madrid und FC Barcelona.

Real Madrid bereitet eine Klage vor

Während Tebas’ Kollegen – wie Christian Seifert in der Bundesliga – meist darauf bedacht sind, die größten Klubs bei wichtigen Weichenstellungen hinter sich zu wissen, fürchtet der Spanier keinen Konflikt. Gegen den Deal mit CVC will Real-Präsident Florentino Pérez klagen, es tauchten sogar Berichte auf, Madrid wolle in die Premier League umsiedeln, was allerdings schnell dementiert wurde. Tebas warf Pérez im Gegenzug vor, „Einschüchterungsmethoden“ anzuwenden, und behauptete, dass „Klubs und Institutionen seit Jahren seine Drohungen erdulden“ müssten.

Joan Laporta, dem Präsidenten des FC Barcelona, unterstellte Tebas, lieber an den eigentlich längst gescheiterten Super-League-Plänen festzuhalten, statt dem CVC-Deal zuzustimmen, der einen Messi-Verbleib hätte möglich machen können. Ein Stilmittel dieses Funktionärs ist die Konfrontation, und er hat damit erstaunlich viel Erfolg.

Auswirkungen der Eurokrise

Als die spanischen Klubs vor zehn Jahren infolge der Eurokrise gezwungen waren, nachhaltiger zu wirtschaften, betrieb er die Einführung der Zentralvermarktung und installierte die Gehaltsobergrenze, die Messi nach Paris wechseln ließ und nun zum Vorbild für ein reformiertes Financial Fair Play der Uefa für einen gerechteren Wettbewerb werden soll. Ebenfalls gegen den Willen der Edelklubs aus Madrid und Barcelona. Dennoch sagte Reals ehemaliger Sportdirektor Jorge Valdano im Sommer 2020 über Tebas: „Seit seiner Ankunft ist La Liga reicher, demokratischer in der Geldverteilung, rigoroser in den Verträgen, professioneller in der Durchführung von Spielen und respektvoller gegenüber der eigenen Identität geworden.“

Mehr zum Thema 1/

Ein großes Lob, wobei Valdano lieber noch darauf hinwies, dass er „ideologisch“ ganz andere Vorstellungen habe als Tebas, der ein bekennender Sympathisant der rechtspopulistischen Vox-Partei ist. In seiner Jugend gehörte er der neofranquistischen Partei Fuerza Nueva an, und 2019 sagte er, „manchmal“ vermisse er „eine spanische Le Pen“. Dennoch war im April, als die Super-League-Pläne einiger Großklubs einen internationalen Proteststurm auslösten, aus Funktionärskreisen immer wieder zu hören, man hoffe auch auf Tebas’ Widerstandskraft. In der Auseinandersetzung mit den separatistischen Großklubs lässt er seinen Worten – im Gegensatz zu Kollegen aus anderen Ligen – Taten folgen.

Dennoch droht Spaniens Fußball, wo der FC Barcelona unter einem absurd hohen Schuldenberg ächzt und wo die weltbesten Spieler immer seltener auftauchen, eine Rolle als abschreckendes Beispiel. Gegen Ende der Pandemie geht es den meisten Profiklubs auch dank der von Tebas initiierten Reformen zwar vergleichsweise gut, die Show der Superstars steigt aber in England und Paris.