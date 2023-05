Kennen Sie wahrscheinlich. Man blättert sich durchs Internet, liest hier ein bisschen, dort ein bisschen. Wenn man sich so durch die Seiten scrollt, trifft man zuverlässig auf eigenartige Dauerwerbeseiten. Die übelsten, weil zeitstehlendsten sind jene, die nur einen Zweck verfolgen: Mit endlosen Fortsetzungen möglichst viele Klicks zu generieren.

Wer draufklickt, findet sich in einer Text- und Bildermüllhalde wieder. Aber ganz so schlimm ist es auch wieder nicht. Für sport- und anderweitig Interessierte gibt es etwa die deutsche Version der Website sttorrie.com – und was man da manchmal erfährt, weiß kein noch so großer Experte, möchte ich behaupten.

Glauben Sie nicht? Dann nehmen wir mal ein Beispiel: Wir scrollen frohgemut hinunter in die Tiefen unserer Seite, und dann ist es da, das Neueste von sttorrie.com: „Berühmte Prominente und wie es ihnen jetzt geht!“ Wen würde das nicht interessieren.

Draufgeklickt und siehe da, gleich mal Wissenswertes: Oliver Bierhoff! Wie geht es ihm? Und wer ist das überhaupt? Sttorrie bleibt keine Antwort schuldig. „Der junge Stürmer“, lesen wir, „wurde 1968 in der südwestlichen Stadt Karlsruhe geboren und war 1,80 Meter groß.“

Für Kenner überraschend

Das war schon mal weitgehend unbekannt. Bei der Geburt gleich 1,80 Meter groß, das ist natürlich eine optimale Voraussetzung für eine athletische Karriere. Da wundert einen auch nicht, was sttorrie.com weiter zu berichten weiß: „Bierhoff besaß einen imposanten Körperbau und ein Maß an Kraft, das deutlich über dem eines typischen Akademieabsolventen lag.“ Nun kennen wir gerade keinen typischen Akademieabsolventen, aber dass sie mit Bierhoff kräftemäßig nicht mithalten können, scheint uns schlüssig.

Was ist nun aus ihm geworden, außer, dass er mit seinem imposanten Körperbau das Golden Goal bei der EM 1996 geschossen hat? Sttorrie.com weiß es. „Bierhoff ist heute Business Manager der deutschen Herren-Nationalmannschaft.“ Das kommt auch für ausgewiesene Szenekenner überraschend, ist man bisher doch davon ausgegangen, dass Bierhoff seinen Dienst für La Mannschaft quittiert hat, nachdem diese 2022 bei der WM mal wieder kläglich gescheitert war.

Offenbar arbeitet er aber im Verborgenen weiter für die Nationalmannschaft, was womöglich deren nach wie vor betrübliche Gesamtverfassung erklärt. Ob auch Jogi Löw noch im Hintergrund werkelt, haben wir nicht ergründen können, wir haben nach ihm gesucht auf sttorrie.com, aber nach Stunden des Dauerklickens aufgegeben.

So erinnern wir uns nur mit Freude an die abschließende Sttorrie-Würdigung Bierhoffs, der nichts hinzuzufügen ist. „Während das Spiel voll von brillanteren oder attraktiveren Stürmern ist, behaupten nur wenige, so produktiv, unermüdlich oder beliebt gewesen zu sein wie er.“