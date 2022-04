Aktualisiert am

Sensation in Europa League : Wie der Eintracht der Coup von Barcelona gelang

Die Hoffnung auf ein Schnäppchen währte nur kurz. Am Morgen vor dem Spiel hatte der FC Barcelona auf seiner Homepage verkündet, zusätzliche Eintrittskarten anbieten zu können. Die Nachfrage in den eigenen Reihen für das Duell mit der Frankfurter Eintracht hielt sich in Grenzen. Dafür war sie unter der Anhängerschaft des Gegners umso größer.

Marc Heinrich Sportredakteur.



Lange Schlangen bildeten sich vor dem Camp Nou, doch an den Ticketschaltern gingen rasch die Jalousien wieder runter: Ausverkauft, hieß es. Was dann nicht ganz der Wahrheit entsprach, wie die Partie zeigte. Doch der Barcelona-Führung dürfte gedämmert haben, dass es wohl nicht der Weisheit letzter Schluss wäre, noch mehr Unterstützer des Bundesligavereins einzulassen, die für ihre Stimmgewalt hinlänglich bekannt sind.