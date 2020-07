Rassismus in Mexikos Fußball : Kniefall an einem historischen Ort

Die Szene selbst dauerte nur zwei Sekunden. Doch auch Tage danach sorgte sie in Mexiko noch für Gesprächsstoff. Vor Anpfiff des Pokalspiels Cruz Azul gegen Toluca hatte sich Schiedsrichter Adalid Maganda auf den Rasen gekniet – in Reverenz an die „Black Lives Matter“-Bewegung. Zahlreiche mexikanische Tageszeitungen und Sportblätter berichteten über Magandas Anti-Rassismus-Geste. Der 36-Jährige ist der einzige farbige Schiedsrichter in Mexikos höchster Spielklasse und selbst immer wieder Objekt rassistischer Anfeindungen.

„Die Geste von Adalid kann dazu beitragen, das Bewusstsein unserer mexikanischen Brüder zu schärfen und sowohl die Manager als auch Spieler und Fans zu einer Analyse des Rassismus im Sport zu bewegen“, sagte Wilner Metelus, Präsident des Bürgerkomitees für die Verteidigung eingebürgerter und afro-mexikanischer Staatsbürger. Er rief den mexikanischen Fußballverband FMF auf, Magandas Aktion zu respektieren und zu unterstützen.

Gleichzeitig beklagte Metelus, dass es von Seiten farbiger Spieler in Mexiko, anders als beispielsweise in England oder Deutschland, kein öffentliches Zeichen nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd in den Vereinigten Staaten durch einen Polizisten gegeben habe. „In der mexikanischen Liga gibt es viele afrostämmige Brüder, die Opfer von Rassismus geworden sind, indem sie angeschrien oder mit Affengeräuschen bedacht werden“, sagte Metelus. Die Spieler in Europa oder den Vereinigten Staaten seien da solidarischer. „In Mexiko mangelt es an Aufklärungsarbeit zu Diskriminierung und der Beteiligung der Manager, um eine Kampagne gegen Rassismus angemessen zu fördern.“ Eine an den mexikanischen Fußballverband FMF gerichtete Bitte der F.A.Z. um einen Kommentar zu Magandas Geste und Programmen gegen Rassismus in Mexikos Stadien blieb unbeantwortet. Eine Interviewanfrage an Maganda wiederum lehnte der FMF mit Verweis auf die Fifa-Regularien ab.

„In meinem eigenen Land fühle ich mich wie ein Ausländer“

Maganda, der aus dem südmexikanischen Bundesstaat Guerrero stammt, begann seine Schiedsrichterkarriere als 17-Jähriger. Er durchlief alle Spielklassen in Mexiko. Stoisch ertrug er die rassistischen Ausfälle und Anfeindungen. „In der dritten Liga bin ich in die Stadien gegangen und sie haben mich angeschrien: ,Verdammter Neger, verwarne ihn richtig!’“, erzählte er einmal in einem Zeitungsinterview. Im Jahr 2015 – er war damals gerade in die erste Liga aufgestiegen – überprüfte Maganda vor der Partie zwischen Atlante und Pachuca die Kleidung der Spieler. In der Pachuca-Umkleide machten die Fußballer „einige sehr seltsame Geräusche, als wären sie Schimpansen. Sie beleidigten mich. Ich dachte, im Profibereich würde es anders sein als bei den Amateuren.“

Laut dem Nationalen Institut für Statistik und Geographie ist einer von hundert Mexikanern afrostämmig. Das sind immerhin rund 1,4 Millionen Mexikaner. Jedes Mal aber, wenn Maganda am Flughafen ankommt, wird er auf Englisch angesprochen. An den Kommentar „Ach, Sie sind Mexikaner?“ hat er sich mittlerweile gewöhnt. Nicht immer aber wird ihm die Frage so harmlos gestellt. Es war vor zwei Jahren, so erzählte Maganda die Geschichte, er hatte gerade ein Taxi in der Nähe seines Hauses in Ecatepec, einer der unsichersten Gegenden am Stadtrand von Mexiko-Stadt, genommen, als ein Auto den Weg versperrte, zwei bewaffnete Männer ausstiegen und Maganda nach seinem Ausweis fragten. Er sei kein Mexikaner, sagten die Männer. „Du hast dich in die Scheiße geritten wegen Dokumentenfälschung, du verdammter Scheißkolumbianer.“ Als Maganda sich wehrte, so berichtete er weiter, wurde er geschlagen, und ihm wurden Handschellen angelegt. Damit er schließlich gehen gelassen wurde, musste er erklären, wer der mexikanische Befreiungskämpfer Miguel Hidalgo sei und die mexikanische Nationalhymne singen. Bis heute weiß Maganda nicht, ob es sich bei den beiden Männern um Polizisten handelte oder nicht. Er sagte: „In meinem eigenen Land fühle ich mich wie ein Ausländer.“

Irgendwann war er es leid, immer stillzuhalten. Nachdem der frühere Fifa-Schiedsrichter Arturo Brizio 2017 Präsident der Schiedskommission des mexikanischen Verbandes geworden war, geriet Magandas Karriere ins Stocken. Immer seltener wurde er für Spiele in der ersten Liga in Betracht gezogen – aus rassistischen Motiven, wie er meint. Als er seine Vorgesetzten darauf ansprach, bekam er zur Antwort: „Was willst du, verdammter Neger? Warum gehst du nicht zurück nach Acapulco, zu den Booten?“ Brizio wies die Anschuldigungen zurück und begründete die Reduzierung der Einsätze mit der Physis des Schiedsrichters. Maganda klagte im April 2018 gegen seine Suspendierung und trat, nachdem gegen ihn entschieden worden war, im November desselben Jahres in einen Hungerstreik. Ein Jahr lang blieb Maganda ohne Einsätze, ehe der Verband ihm Anfang 2019 die Rückkehr erlaubte. Statt in der ersten Liga musste Maganda zunächst aber in unteren Spielklassen pfeifen.

Nach einigen Einsätzen als Vierter Offizieller war das Pokalspiel vergangene Woche Magandas erster Auftritt als Hauptschiedsrichter in Mexikos Eliteklasse seit der Suspendierung – ausgerechnet im Olympiastadion von Mexiko-Stadt, jenem Ort, an dem die beiden afroamerikanischen Athleten Tommie Smith und John Carlos während der Olympischen Spiele 1968 ihren ikonischen Anti-Rassismus-Protest zum Ausdruck brachten, als sie während der Siegerehrung die Fäuste in die Höhe reckten – eine der bekanntesten sportpolitischen Gesten, mit der bis heute Sportler gegen Rassendiskriminierung protestieren. Maganda nutzte den symbolisch aufgeladenen Ort nun für sein eigenes Statement gegen Rassismus.