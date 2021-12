„Willkommen in Covid-Britannien“ : Wie die Premier League ihre Augen vor Omikron verschließt

Am vergangenen Samstagabend gab es in der beliebten BBC-Fußballsendung „Match of the Day“ nicht sonderlich viel zu erzählen. Denn von den sechs an dem Tag angesetzten Premier-League-Spielen waren fünf abgesagt worden, weil mindestens eine der teilnehmenden Mannschaften durch die in Großbritannien grassierende Omikron-Variante des Coronavirus nicht ausreichend gesunde Spieler aufbieten konnte. „Heute Abend haben wir mehr Experten als Spiele“, sagte der Moderator Gary Lineker, als er seine beiden Studiogäste vorstellte. Es folgten die Highlights der Begegnung Leeds United gegen Arsenal (1:4), ein bisschen Analyse – und nach 27 Minuten war die Sendung dann vorbei.

Nicht nur in Englands höchster Fußballspielklasse, sondern auch in den unteren Ligen häufen sich die Spielabsagen. Am Montag konferierten die 20 Premier-League-Klubs digital, um das weitere Vorgehen in der wieder aufreißenden Coronakrise zu besprechen. Immerhin steht Weihnachten vor der Tür, und am „Boxing Day“ (26. Dezember) wird in England traditionell Fußball gespielt.