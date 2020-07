Spielbetrieb in der Pandemie : Das groteske Corona-Chaos im Schweizer Fußball

Direkt aus der Quarantäne musste am Samstagabend der FC Zürich zum Gipfeltreffen und Geisterspiel gegen Young Boys Bern antreten. Für den FCZ geht es um einen Platz in der Europa-Liga, für YB um die Titelverteidigung. Der Verein hatte darauf verzichtet, die tausend erlaubten Zuschauerplätze unter seinen Dauerkartenbesitzern zu verlosen. Sechs Zürcher Spieler fehlten, weil sie mit Corona infiziert sind. Der Verband verweigerte eine Verschiebung um 24 Stunden. Seit zwei Wochen hatte die Mannschaft nicht mehr trainiert. Ein paar Bewegungsübungen konnte Coach Ludovic Magnin am Nachmittag durchführen. Auch er kam aus der Quarantäne.

Jürg Altwegg Freier Autor im Feuilleton. F.A.Z.

„Wie Kriminelle hat man uns angeschaut und fast schon wie Aussätzige behandelt“, erzählte der Westschweizer am Samstag der „Tribune de Genève“. Als Spieler war Magnin mit Werder und dem VfB Stuttgart, bei dem er nach der Entlassung von Tim Walter als Trainerkandidat gehandelt worden war, deutscher Meister geworden. „Eltern, die ich vor zwei Wochen im Kindergarten traf, riefen mich an und fragten, ob sie jetzt angesteckt werden würden“, erzählte er der Genfer Zeitung. Als „irrational, ja fast schon Psychose“ habe er die Menschen in dieser Zeit erlebt: „Wenn sie meiner Familie begegnen, wechseln sie die Straßenseite.“ Ganz besonders ärgerte er sich über deutsche Medien: Sie hatten ihm, dem „Familienvater“, fälschlicherweise unterstellt, er habe zum Spiel in Neuenburg einen positiv getesteten Spieler mitgenommen. Doch das helvetische Corona-Chaos, in dem man leicht den Überblick verliert, ist keine Fake News. Nach dem Spiel hat sich der FCZ als Hotspot erwiesen. Ein Spieler von Xamax Neuenburg wurde angesteckt. „Der Schweizer Fußball hat die Seuche“, titelte die „NZZ am Sonntag“.

Auch Roman Bürki konnte kaum glauben, was er in seiner Heimat zu sehen bekam. Der Torwart von Borussia Dortmund verbringt seinen Urlaub zu Hause. Er hilft seinem Bruder Marco, Verteidiger beim FC Luzern, beim Umzug. „Wir wurden pro Woche zweimal getestet“, berichtete er im Interview mit der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA: „Wir trugen bei Dortmund die Masken im Mannschaftsbus, wir trugen sie auf der Ersatzbank, wir waren bis zur Ankunft im eigenen Haus maskiert“, erzählte er: „Und in der Schweiz sitzen bereits wieder Zuschauer im Stadion. Ich habe das Gefühl, dass hier das Problem unterschätzt worden ist.“

Chaos total in der Schweizer Liga

Das Virus zehrt an den Nerven und Finanzen. Untergangsszenarien machten die Runde. Der Präsident des abstiegsgefährdeten FC Sion, Christian Constantin, wollte Gehaltskürzungen mit Entlassungsdrohungen erpressen – die er prompt durchzog. Die Folge: Mitten in der Spielzeit wechselten Spieler den Verein. Einige sind spielberechtigt, andere nicht. Mit einer „einstweiligen Verfügung“ vor Gericht versuchte Constantin die Wiederaufnahme des Spielbetriebs zu verhindern. Um den Abstieg des FC Sion zu verhindern, wollte er die Aufstockung der Liga von zehn auf zwölf Vereine. Wer aber wäre bei einem Abbruch zum Meister gekürt worden? Eine gerechte Lösung gab es nicht. Aber alle Varianten waren weniger grotesk als das, was inzwischen abläuft. „Noch ein Schritt bis zur Farce“, kommentierte die „NZZ“. Er wurde in Siebenmeilenstiefeln absolviert.

Mehr zum Thema 1/

„Sehr irritiert“ war Liga-Chef Heinrich Schifferle, als er nach dem ersten Corona-Fall beim FCZ von der Quarantäne hörte, deren Berechtigung er in Frage stellte: Er muss die Meisterschaft retten. Jeder Kanton hat zudem andere Corona-Regeln. Und nicht alle Spieler des FCZ wohnen in Zürich. Lokalrivale Grasshoppers, gegenwärtig in der zweiten Liga und mit neuen chinesischen Eigentümern unterwegs, durfte trotz eines Corona-Falls auflaufen – allerdings fürchtete man den Boykott des Gegners: Chaos total. Die Agenda ist so gedrängt, dass jede weitere Verschiebung praktisch den Abbruch der Meisterschaft bedeuten würde.

Die Nerven liegen blank

Mit einem sportlich fragwürdigen Opfer hat sie der FCZ vergangene Woche vorübergehend gerettet. Die „NZZ“ lobte ihn als „Winkelried“, der einst in der Schlacht von Sempach die Speerspitzen der Habsburger auf sich gezogen hatte. Im Klassiker gegen Basel schickte der FCZ seine Junioren auf den Platz: Die Begegnung ging 0:4 verloren. Auf das Spiel durfte nicht gewettet werden. Die aus der Quarantäne im Home-Training entlassenen Profis machten es nicht besser: 0:5 ging die Farce am Samstag im Letzigrund aus.

Souverän reagiert der FC St. Gallen, auf dessen Kosten die geschenkten Siege für den gefallenen Serienmeister Basel, der zum Teilverkauf steht, und Young Boys gehen. St. Gallen hat als Überraschungsmannschaft der Saison trotzdem beste Titelchancen. Und bevor die Spielzeit – wie und wann auch immer – zu Ende geht, haben die Verantwortlichen in der Provinz die Verträge des Trainers und des Sportchefs bis 2025 verlängert – eine Premiere im Schweizer Fußball. St. Gallen gewann gegen Luzern, das seit Anfang des Jahres erfolgreichste Team – und nach der Niederlage legte sich Marco Bürki mit dem eigenen Trainer an.

Die Nerven liegen blank in dieser Nachsaison im Hochsommer. Es gibt indes nicht nur falsche, sondern auch erfreuliche Meldungen: Die Spieler des FC Zürich und ihr Präsident Ancillo Canepa, den das Virus – im Gegensatz zu Coach Magnin – ebenfalls erwischte, sind wohlauf. Nach dem Wochenende stehen noch vier Runden an. Für kommenden Samstag ist das Schlagerspiel FC Zürich gegen St. Gallen angesagt. Dann sollen auch wieder tausend Zuschauer in das Letzigrund-Stadion gelassen werden. Die Mannschaft darf auch wieder trainieren. Dass Präsident Canepa daran denke, im Falle einer neuerlichen Quarantäne die Frauen aufs Feld zu schicken, ist ein sexistischer Witz. Und Liga-Präsident Schifferle hat im all dem Chaos im Übrigen seinen Rücktritt angekündigt.