Alexandra Popp kann gut mit Menschen, Tieren und natürlich mit dem Ball. An ihrem Werdegang lässt sich ablesen, welche Fortschritte der Fußball der Frauen in den vergangenen zehn Jahren gemacht hat. Als Popp 2013 ihr erstes Champions-League-Finale spielte, absolvierte sie parallel noch eine Ausbildung zur Tierpflegerin. Wenn sie an diesem Samstag (16.00 Uhr im ZDF und bei DAZN) in Eindhoven gegen den FC Barcelona ihr sechstes Champions-League-Finale spielt, ist sie hierzulande Gesicht und Galionsfigur ihres Sports schlechthin, Kapitänin des VfL Wolfsburg und der Nationalmannschaft sowie die wahrscheinlich bestbezahlte Profispielerin in Deutschland.

Einst erbte die Angreiferin in der DFB-Auswahl die Rückennummer neun von Sturmikone Birgit Prinz, zuletzt erbte sie die Rolle als überall gefragte, eloquente Frontfrau von der langjährigen Mitspielerin und Torhüterin Almuth Schult. Was sie sagt und wie sie es sagt, tut dem Fußball der Frauen gut. Weil ihre nicht selten für die Belange ihres Sports fordernden Eingaben im Einklang stehen mit kon­stant guten Leistungen auf dem Platz. „Es war ein stressiges Jahr, weil neben dem Fußball noch viel reingeflogen kam“, sagt Popp. „Und es war ein schönes Jahr, weil wir die Entwicklung des Frauenfußballs auf eine neue Stufe haben heben können.“ Was in der Außenwahrnehmung auch ein gutes Stück mit ihr zusammenhängt.

Regelrechte Popp-Festspiele

Es waren zuletzt regelrechte, zudem dicht getaktete, Popp-Festspiele mit diversen Interviews und Fernsehauftritten. Alle wollen „Poppi“, wie sie überall nur genannt wird. Bei den Wolfsburgern versuchen sie schon eine Weile, neben ihrer meinungsstärksten Streiterin, die zu einer DFB-Pressekonferenz mal selbstironisch mit angeklebtem Schnurrbart erschien, auch andere (hochdekorierte National-)Spielerinnen aus ihrem erlesenen Kader medial mal in die erste Reihe zu bringen. Meist vergeblich.

Was Potential für Unzufriedenheit bei den Kolleginnen birgt. Der 127-maligen Nationalspielerin (61 Tore) ist zuzutrauen, dass sie nicht nur selbstbewusste Töne nach außen, sondern auch nach innen tarieren und einen kann. „Ich wünsche mir, dass die Spielerinnen mehr gezeigt werden, die die Zukunft sein werden. Ich bin ja schon ein bisschen älter“, sagt die 32 Jahre alte Popp. Erzürnt äußerte sie sich bei einer Medienrunde vergangene Woche darüber, dass es immer noch keine Einigung über die TV-Übertragung der WM, die Ende Juli beginnt, gibt. Die bisherigen Bemühungen geißelte sie als „leere Worte“. Aber grundsätzlich gelte: „Ich mache den Mund auf, auch was kritische Themen angeht. Aber ich schwimme nicht ständig gegen den Strom. Das gehört sich nicht“, so Popp, die sich zwischen ihren Rollen als Vorkämpferin auf dem Rasen und an den Mikrofonen „sehr gut in Balance fühlt“.

Athletin, Kämpferin, Teamplayerin

In dieser Saison führte Popp die „Wölfinnen“ zum DFB-Pokalsieg und ins Europapokalendspiel, in der Bundesliga sprang für sie erstmals die Torjägerinnenkanone (16 Saisontreffer) heraus. Eine Saison, die nun für sie noch in die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland münden wird. Und die im Sommer 2022 ihren Anfang nahm in jenen rauschhaften EM-Wochen in England, die prägend wirkten auf Popps Laufbahn. Die gut illustrieren, was für eine besondere Athletin, Kämpferin und Teamplayerin sie ist.

Nun sind (zum Teil schwere) Verletzungen die Schattenseite ihrer kompromiss- wie furchtlosen Spielweise, ihrer Härte Gegenspielerinnen, aber auch sich selbst gegenüber. Blessuren verhinderten ihre Teilnahme an den EM-Turnieren 2013 und 2017, welche die deutsche Mannschaft jeweils gewann. Auch für das Championat in England sah es nach einer zuvor elfmonatigen Rehabilitation nach Knieverletzung schlecht aus. Mit der Führungskraft der Stehauffrau Popp und sechs Treffern der Chefdynamikerin Popp stürmte das deutsche Team ins Finale.