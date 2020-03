Bundesligaklub in der Krise : Die zwei größten Feinde von Werder Bremen

Gegen Trend und Spielplan: Die Verschiebung der Frankfurt-Partie bringt Werder in der Bundesliga in Zugzwang. Das hat auch Auswirkungen auf das DFB-Pokalduell bei der Eintracht.

Der Haltung, es habe sich vielleicht nicht alles, aber doch vieles gegen Werder verschworen, wollen sie sich in Bremen nicht anschließen. Das widerspräche ganz grundsätzlich Trainer Florian Kohfeldts positiver Art. Und es lieferte der Mannschaft nur Alibis, äußere Umstände für den Niedergang verantwortlich zu machen. Allerdings trifft es Werder bei ganz objektiver Betrachtung schon von ein paar Seiten, die vor der Saison niemals eingepreist gewesen sein dürften – weil damit niemand hatte rechnen können.

Der Blick auf Tabelle und Spielplan hält nach dem Ausfall des Bundesligaspiels gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag eine ganz besondere Pikanterie für Werder bereit. Zum einen muss Werder an diesem Mittwoch im DFB-Pokal-Viertelfinale bei der Frankfurter Eintracht antreten (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal und in der ARD sowie bei Sky). Zum anderen ist man in der Liga ein Spiel in Rückstand und muss nun vier beziehungsweise acht Punkte auf die Ränge 16 (Fortuna Düsseldorf) und 15 (Mainz 05) aufholen. Die Ausgangslage, das Feld von hinten aufrollen zu müssen, wird sich nach dem eminent wichtigen Spiel in Berlin am Samstag noch einmal verschärfen, denn Werders nächstes Heimspiel ist auf den 16. März terminiert. Dann kommt Bayer Leverkusen ins Weserstadion – an einem Montag. Die Spiele der Konkurrenz aus Mainz in Köln und Düsseldorf gegen den SC Paderborn sind dann längst gespielt, inklusive möglicher Punktgewinne.

Der Spielplan ist der Feind

Nicht nur der Trend ist derzeit Werders Feind. Der Spielplan ist es auch. Kulminierend in jenem schlechtesten aller Szenarien, dass nämlich die Partie gegen die Eintracht in einer englischen Woche zwischen dem 33. und 34. Spieltag nachgeholt wird. Noch hat die Deutsche Fußball Liga diesen Termin nicht verifiziert. Aber sollte Frankfurt in der Europa League weit und weiter kommen, wäre der Spieltag „33,5“, der eigentlich mal der 24. war, eher realistisch als utopisch. Ob Werder dann überhaupt noch mitkämpft im Rennen um die Nichtabstiegsränge? Oder vielleicht schon alles zu spät ist auf dem schnurgeraden Weg in die zweite Liga? „Für uns war die Absage vom Sonntag eine extrem schlechte Entscheidung“, hat Sportchef Frank Baumann dem „Kicker“ gesagt, „aus dem Wettbewerbsnachteil der einen wurde ein Wettbewerbsnachteil der anderen Mannschaft. Wir hinken jetzt mit einem Spiel weniger hinterher. Dadurch wird der Druck noch größer.“

Doch nun steht erst einmal das Pokal-Duell an. Und da gibt sich Trainer Florian Kohfeldt forsch: „Wir wollen es allen zeigen, das ist ganz klar.“ Noch immer ist Kohfeldt verstimmt über die Verschiebung des Liga-Heimspiels gegen die Eintracht. „Die Hauptmotivation ziehen wir daraus, dass eine schlechte Entscheidung gegen uns getroffen wurde“, sagte Kohfeldt. Die Klage über die Spielverschiebung ist auch deswegen so laut, weil die Bremer natürlich auf eine müde Eintracht nach dem Europapokalspiel in Salzburg gehofft hatten. Außerdem hatte Kohfeldt die Woche nach dem 0:2 gegen Borussia Dortmund als langen Anlauf zum zweiten Heimsieg auserkoren. Konzentriert trainieren, Spannung hochhalten, dann den erhofften Wendepunkt erreichen und Eintracht Frankfurt schlagen: Das schwebte Kohfeldt vor.

Um die Sinne zu schärfen, hatte es in der Woche vor dem ausgefallenen Spiel sogar überraschende Veränderungen im Mannschaftumfeld gegeben, als Baumann zwei Mitarbeiter versetzte und die Zusammenarbeit mit dem Psychologen beendet wurde. All diese Maßnahmen implodierten nun wenigstens für den Moment, denn es gab ja kein Spiel, in dem sich die neue Energie hätte entladen können.

Am Samstag in Berlin kämpft Werder unter schon darum, den Anschluss überhaupt noch zu wahren. Kann man drei Tage vorher mit klaren Kopf und ganzem Herzen ein Pokal-Viertelfinale spielen? Kohfeldt findet schon: „Wir sind alle Wettkampfsportler und mögen den Wettkampf lieber als das Training“, sagte er, „zumindest mir geht das so.“ Dem Trainer stellt sich die Frage, ob er den genesenen Abwehrchef Kevin Vogt schon in Frankfurt wieder spielen lässt oder noch bis Samstag wartet. Als Stabilisator hat der Winter-Zugang bislang überzeugt, hat aber wegen zweier Verletzungen auch schon Spiele verpasst. Sollte Kohfeldt ihn am Mittwoch schonen, wäre das ein klares Signal, welchen Stellenwert der Pokal in diesem Jahr für Werder (noch) hat.

Um den Faden noch einmal aufzunehmen – schon in Berlin wird es mit den ungünstigen Rahmenbedingungen weitergehen. Weil es das Vertragswerk so vorsieht, wird die Berliner Winter-Leihe Davie Selke im Olympiastadion nicht auflaufen dürfen. Das könnte gut für die Hertha und schlecht für Werder sein, denn selbst wenn Selke die in ihn gelegten Hoffnungen bislang kaum erfüllte, spielt er eine wichtige Rolle im schwachen Bremer Sturm. Immerhin gab es aus der Vereinsführung positive Signale. Dort herrscht weiterhin Stetigkeit, denn Klaus Filbry, der Vorsitzende der Geschäftsführung, unterschrieb einen Vertrag bis 2024 – gültig in beiden Ligen. Der Chef bleibt an Bord. Weiterhin ist es Werders fester Wille, mit Kohfeldt und Baumann auch in der zweiten Liga weiterzumachen. In der Führung herrscht Einigkeit an der Weser. Sollte die Mannschaft ein Alibi für Position 17 suchen: Unruhe wäre kein taugliches.