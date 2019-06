Toni Kroos habe das Charisma eines Taschenrechners. Er beeindrucke niemanden, irre sich aber nie. Besonders schmeichelhaft klingt es nicht, was „El País“ über Kroos einmal geschrieben hat, aber es beschreibt recht treffend, was sie bei Real Madrid an ihm schätzen. Der Deutsche gilt als zuverlässig, als ein Uhrwerk, das immer richtig läuft. „Er passt und passt und passt. Und wenn das Spiel zu ersticken scheint, wechselt er die Seite und verschafft ihm neue Luft“, lobte Spaniens größte Tageszeitung. Das deutsche Uhrwerk wird nun noch ein wenig länger in Madrid den Takt bestimmen. Kroos hat seinen Vertrag um ein Jahr bis einschließlich 30. Juni 2023 verlängert. Reals Präsident Florentino Pérez spielte die Nachricht herunter. Eigentlich habe man sich schon im vergangenen Jahr auf die Verlängerung geeinigt, sagte Pérez im spanischen Rundfunk, doch erst jetzt, nach Ende der Saison, habe man die Zeit für die Unterschrift gefunden, erklärte der Bauunternehmer. Ein wenig wird aber auch Zinédine Zidane dazu beigetragen haben. Der Franzose bastelt derzeit an der Mannschaft für die neue Saison. Und Kroos spielt in diesen Plänen offenbar eine wichtige Rolle.

Die Verlängerung hat überrascht. Rechnen doch alle mit einem Neuanfang, mit vielen Ab- und Neuzugängen. Der Wechsel von Eden Hazard von Chelsea zu Real gilt als sicher. Zidane soll großes Interesse an Paul Pogba von Manchester United und Luka Jovic von Eintracht Frankfurt haben; und auch Kylian Mbappé ist mal wieder ein Thema in Madrid. Toni Kroos galt bislang als einer der Kandidaten, die den Verein verlassen sollten, auch wenn der 29-Jährige seit seinem Wechsel von den Bayern nach Madrid 2014 zwölf Titel gewonnen hat.