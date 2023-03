Mit 20 wollte sie Weltmeisterin werden. Und mit 24. Und mit 28.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München.

Mit 21 wollte sie Olympiasiegerin werden. Und mit 25.

Mit 22 wollte sie Europameisterin werden. Und mit 26. Und mit 30.

Jetzt, mit 32 Jahren, ist Wendie Renard, eine der größten Fußballerinnen ihrer Generation, immer noch nicht Europameisterin, Olympiasiegerin oder Weltmeisterin. Und es ist wahrscheinlicher geworden, dass sie das nie werden wird.

Am Freitag, dem 24. Februar, kündigte Renard auf ihrem Instagram-Kanal an, dass sie in diesem WM-Sommer nicht für die französische Nationalmannschaft in Australien und Neuseeland spielen wird. Sie könne das „derzeitige System nicht mehr unterstützen“, müsse ihre „geistige Gesundheit wahren“, wolle „nicht mehr leiden“. Die Fußballerin, die mal ansagte, dass „Titel und Rekorde“ ihr größter Ansporn seien, sagt fünf Monate davor freiwillig ihre Teilnahme an einem Turnier ab, das ihr in ihrer Titelsammlung fehlt. Und die, die sie unterstützen, sehen das so: Mit diesem Widerstand geht Wendie Renard das Risiko ein, ihre vielleicht letzte Weltmeisterschaft zu verlieren – um etwas Größeres zu gewinnen.