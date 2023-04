Aktualisiert am

Als vor 100 Jahren das Wembley-Stadion in London mit dem Endspiel um den FA Cup eröffnet wurde, kam es zu Tumulten, irren Toren und tausend Verletzten. Star des Tages war aber der Schimmel Billie.

Wembley war seiner Zeit voraus. Eigentlich sollte das gewaltige Projekt erst für die British Empire Exhibition im Jahr 1924 fertiggestellt sein. Doch etwas heute fast Unvorstellbares geschah: Das damals größte Fußballstadion der Welt wurde, nach nur dreihundert Tagen Bauzeit, ein Jahr früher als geplant vollendet – rechtzeitig, um drei Tage später Schauplatz des englischen Pokalfinales zwischen den Bolton Wanderers und West Ham United zu sein.

Auch die Kosten von 750.000 Pfund waren im Rahmen geblieben (anders als 85 Jahre später beim Neubau des Stadions, der 1,3 Milliarden Pfund kostete). Doch wie sich herausstellen sollte, hatte man beim Bau des riesigen Ovals, das nach der Empire Exhibition ursprünglich wieder abgerissen werden sollte, da und dort ein wenig zu sparsam und zu provisorisch geplant – vor allem bei Zugängen und Absperrungen. Und so schrammte die Eröffnung vor hundert Jahren, am 28. April 1923, nur knapp an einer möglichen Katastrophe vorbei. Zugleich bescherten gerade die chaotischen Umstände des Eröffnungstages der „Kathedrale des Fußballs“, wie sie Pelé später nannte, ihren ersten Heiligen: keinen beidfüßigen Fußballer, sondern einen heroischen Vierbeiner.