Nach Schürrle-Karriereende : Auch Höwedes hört auf und kritisiert den Fußball

Die Entscheidung, seine Karriere als Fußballprofi zu beenden, traf Benedikt Höwedes kürzlich im Urlaub. Er habe gemerkt, sagte er, „wie krass es mich erfüllt hat, meinen Sohn hautnah zu erleben. Da wurde Fußball plötzlich so unwichtig für mich.“ Er musste, so erzählte er es nun dem „Spiegel“, dann nicht mehr lange darüber nachdenken, ob er sich für die anstehende Saison einen neuen Verein suchen soll, nachdem er im Juni seinen Vertrag mit Lokomotive Moskau aufgelöst hatte, sondern fasste einen Entschluss: Er hört jetzt auf, im Alter von 32 Jahren.

Am Freitag ist Höwedes Entscheidung öffentlich gemacht worden und sie erinnert sehr an den Fall von André Schürrle, der vor zwei Wochen seine Profikarriere beendet hat. Höwedes und Schürrle gewannen mit der Nationalmannschaft 2014 in Brasilien die Weltmeisterschaft und waren maßgeblich daran beteiligt – der Angreifer Schürrle bereitete das entscheidende Tor im Finale vor, der Verteidiger Höwdes war Teil der sogenannten „Ochsenabwehr“.

Sie verließen später die Bundesliga, weil ihre Vereine, FC Schalke (Höwedes) und Borussia Dortmund (Schürrle) nicht mehr auf sie setzten. Sie hörten ungewöhnlich früh auf, auch wenn Höwedes drei Jahre älter ist als Schürrle. Und beide teilten diese persönliche Entscheidung zuerst dem „Spiegel“ mit.

Es gibt noch etwas, das Höwedes mit Schürrle verbindet. Als Fußballspieler ist er reich und berühmt geworden, er hat aber auch gelernt, wie schnell sich die Gunst und Wohlwollen verschieben können. Im Sommer 2017 setzte der neue Schalke-Trainer Domenico Tedesco den Abwehrchef und Publikumsliebling Höwedes, der da seit 16 Jahren im Klub spielte, als Kapitän ab. Höwedes verließ Schalke, wechselte als Leihspieler zu Juventus Turin, später dann fest nach Moskau. „Ich wusste, dass es in dem Geschäft knallhart zugeht“, sagt er nun. „Aber ich hatte immer nur die Sonnenseite kennengelernt. Dann habe ich die volle Breitseite bekommen.“

In Turin war Höwedes oft verletzt, in Moskau entfernte er sich vom Radar des deutschen Fußballs. Zuletzt engagierte er sich im Strategie-Stab seines Heimatklubs TuS Haltern, der mit einem innovativen Konzept den Nachwuchs in der eigenen Region fördern will. Er habe sich immer noch fit für die Bundesliga gefühlt, sagt er, es habe auch mehrere Angebote gegeben, aber Höwedes stellt ab sofort die Familie über den Fußball.

Auf diesen blickt Höwedes, wie auch Schürrle, inzwischen kritisch. Der Fußball, sagt er, habe „sich brutal entwickelt. Und dabei immer weiter distanziert von den normalen Fans. Da geht etwas verloren.“ Höwedes ist der siebte Weltmeister von 2014, der seine Karriere beendet hat. Zuvor waren bereits Philipp Lahm, Per Mertesacker, Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose und Roman Weidenfeller und Schürrle zurückgetreten.