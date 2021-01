Wechsel in die Türkei : Mesut Özil und eine perfekte Inszenierung

Strahlemann: Mesut Özil mit einem Schal von Fenerbahce, dem Verein seiner „Kindheitsträume“ Bild: Reuters

„Willkommen in deiner Heimat!“: Der Wechsel von Mesut Özil zu Fenerbahce Istanbul schlägt in der Türkei hohe Wellen und schafft es sogar bis in die hohe Politik. Die Erwartungen an den früheren deutschen Nationalspieler sind groß.