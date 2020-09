Verhandlungen zu Messi-Zukunft : „Ich weiß nichts, muchachos!“

Aktualisiert am

Nach einer Unterredung mit Barcelonas Präsident deutet Jorge Messi einen eventuellen Kompromiss an. Sohn Lionel taucht derweil ab. Verliert die spanische Liga nach Neymar und Ronaldo den nächsten Superstar?

Jorge Messi, Vater und Agent des teuersten Fußballspielers der Welt, ist ein umgänglicher Mann. Fast könnte man ihn gesprächig nennen, kein Vergleich jedenfalls zu seinem wortkargen Sohn. „Ich weiß nichts, muchachos!“, rief er der Traube wartender Journalisten zu, als er am Mittwoch in Barcelona eintraf, um sich zu Verhandlungen mit der Klubführung zu begeben. Endlich, man redet miteinander. Anders geht es auch nicht, um aus dem Arbeitsverweigerungsschlamassel von Lionel Messi, der partout nicht mehr das Trikot des FC Barcelona tragen will, wieder herauszukommen. Er sehe das weitere Wirken seines Sohnes bei den Katalanen „schwierig“, sagte Jorge Messi.

Paul Ingendaay Europa-Korrespondent des Feuilletons in Berlin. F.A.Z.

Ein paar Stunden später, nach der Unterredung mit Barça-Präsident Josep María Bartomeu, waren die beiden Seiten keinen Schritt weitergekommen, außer dass sie die bekannten Positionen noch einmal mit Lackfarbe markiert hatten: Der Klub besteht darauf, seinen Superstar zu behalten, und offeriert ihm einen neuen Vertrag bis 2022. Messi dagegen, so sein Vater, will ablösefrei gehen. Sollte er das wirklich wollen, meint die Klubführung, würde eine Ablösesumme von 700 Millionen Euro fällig.