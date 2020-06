Jürgen Klopp : Der letzte Schritt zur Unsterblichkeit

Man kann sich in Deutschland nur schwer vorstellen, dass eine englische Meisterschaft, die Jürgen mit seinem Team auf sensationelle Weise sieben Spieltage vor Schluss gewonnen hat, für den FC Liverpool bedeutender ist, als es selbst der Gewinn der Champions League in der vergangenen Saison gewesen war, der größte Titel in Europa.

Doch die Sehnsucht in Liverpool nach der englischen Meisterschaft war so groß, wie man das auf den ersten Blick kaum glauben kann. Wir wissen in Dortmund nur zu gut, wie es schon an einem nagt, wenn man acht Jahre lang kein deutscher Meister geworden ist. Aber wenn ein großer Klub wie der FC Liverpool, der schon sechsmal die Champions League holte und neunzehnmal die englische Meisterschaft, 30 Jahre keinen Meistertitel geholt hat, dann kann man vielleicht nachvollziehen, was dieser Titelgewinn emotional bedeutet.