„Das Geschoss kommt nach Madrid!“ So martialisch kündigte Spaniens Sportblatt „Marca“ im Sommer 2013 den bis dahin teuersten Transfer in der Geschichte von Real Madrid an. Für 100 Millionen Euro wechselte der Waliser Gareth Bale von Tottenham Hotspur zu den Spaniern. Ein Traum sei wahr geworden, versicherte der Außenstürmer, er habe schon mit dem Sprachunterricht begonnen. Und Madrids mächtiger Vereinspräsident und Baukonzernbesitzer Florentino Pérez versicherte: „Du hast davon geträumt, dies ist dein Stadion, dies ist dein Trikot.“ Ein Trikot, in das er wohl nicht mehr schlüpfen wird, auch wenn er noch einen Vertrag bis Sommer 2022 hat. Trainer Zinedine Zidane zählt nicht mehr auf ihn, beim Audi-Cup in München, wo die Königlichen am Dienstagabend mit 0:1 gegen Tottenham Hotspur verloren haben, ist Bale nicht dabei.

Denn sechs Jahre nach seiner Verpflichtung ist der Stürmer vor allem ein großes Problem für die Verantwortlichen von Real Madrid. Auf dem Platz zeigt er sich zwar sprintstark und ist kaum aufzuhalten, wenn er einmal an der rechten Außenlinie Fahrt aufgenommen hat. Er hat auch einen strammen Schuss. Doch die athletische Veranlagung fordert auch ihren Tribut. Der 30-Jährige hat sich als einer der verletzungsanfälligsten Spieler im ganzen Kader erwiesen, so dass sie ihn in Madrid schon früh „den Spieler aus Glas“ getauft haben. Immer wieder plagen ihn die Waden, Abduktoren, zuletzt der Knöchel.