Schiedsrichter im Fußball : Jeder Pfiff ein Gesetz

Aktualisiert am

Warum ziehen Schiedsrichter so viel Hass auf sich? Laut Philosoph Arnd Pollman liegt es nicht an ihren Fehlern, sondern daran, dass sie ihren Job richtig machen.

Im Fußball sind Schiedsrichter so unentbehrlich wie unbeliebt. Ohne sie läuft das Spiel nicht. Mit ihnen aber auch nicht. Zumindest scheinen das Zuschauer wie Spieler so zu sehen, die sich nach verlorenen Begegnungen einig sind: Es kann nur am „Schiri“ gelegen haben, der mal wieder Tomaten auf den Augen hatte und eine Fehlentscheidung nach der anderen traf.

Dieser Groll entlädt sich mal im Gemotze von Spielern auf dem Platz, wie es der Profifußball wöchentlich im Fernsehen vormacht – mal in manifester Gewalt, werden in den Amateurligen ehrenamtlich arbeitende Unparteiische doch gelegentlich krankenhausreif geschlagen.