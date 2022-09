Aktualisiert am

Schwere Vorwürfe an Trainer : Warum 15 Frauen nicht mehr spielen wollen

Im spanischen Frauenfußball sollte es wenig Grund zur Klage geben – könnte man meinen. Regelmäßig gibt es Zuschauerrekorde, im März kamen zum 5:2-Sieg des FC Barcelona gegen Real Madrid in der Champions League mehr als 90.000 Zuschauer ins Camp Nou, Barças Frauen haben im vergangenen Jahr die Champions League gewonnen (4:0 gegen Chelsea) und sind in diesem Jahr erst im Endspiel mit 1:3 an Olympique Lyon gescheitert. Die spanische U­ 19 ist Europameisterin, die U 20 hält den Weltmeistertitel.

Nur der besten Auswahl fehlen noch die großen Erfolge, bei der jüngsten EM scheiterte sie im Viertelfinale am späteren Turniersieger England. Daraus wird jetzt ein ausgesprochenes Trauerspiel. 15 Spielerinnen werfen der Sportlichen Leitung unprofessionelles Verhalten vor und wollen nicht weiter für das Nationalteam auflaufen, solange sich daran nichts ändert.